Prefeito Juninho vê reportagem de avô que se queimou ao salvar neto e anuncia ajuda

O prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, ao ficar sabendo do caso do avô que teve 40% do corpo queimado ao salvar o neto em um incêndio no Jardim Bandeirantes em Rio Claro, fez contato com a reportagem do Jornal Cidade para pegar o contato da família e anunciou ajuda a família: “Fiz contato com os responsáveis da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, Fundo Social e da Secretaria Municipal de Obras e determinei que as pastas prestem apoio, organizem a doação de materiais e iniciem o trabalho para reconstrução do imóvel. O ato deste senhor é um exemplo e essa família terá o nosso apoio neste momento difícil. Também já estamos tomando todas as providências para a transferência do idoso para a Unidade de Queimados de Limeira para que ele se restabeleça o quanto antes”, disse Juninho.

Como aconteceu

Um homem teve o 40% do corpo queimado ao atravessar o fogo para salvar o neto de apenas quatro anos de idade que estava junto com ele na residência. Não se sabe como o incêndio teve início mas as chamas destruíram praticamente todo o imóvel. A família também perdeu móveis e eletrodomésticos.