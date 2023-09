Nomeação foi publicada sexta-feira e guardas municipais receberam certificado no sábado

Nomeação foi publicada sexta-feira e guardas municipais receberam certificado no sábado

O prefeito Gustavo ampliou o efetivo da Guarda Civil Municipal de Rio Claro com 39 novos integrantes, totalizando 155 GCMs. “Estamos investindo na segurança pública e oferecendo condições de trabalho para nossa guarda municipal, uma instituição de respeito e importante para a comunidade rio-clarense”, destaca Gustavo.

O decreto de nomeação dos novos guardas municipais foi assinado pelo prefeito no dia 31 de agosto e publicado no Diário Oficial do Município de sexta-feira. No sábado (2), em solenidade na Secretaria Municipal de Segurança, os guardas civis receberam certificado de conclusão do curso de formação, última etapa do processo de contratação dos candidatos aprovados em concurso público realizado pela prefeitura.

“Com estes novos guardas, Rio Claro está ampliando a proteção às pessoas”, afirmou José Gustavo Viegas Carneiro, secretário municipal de Segurança. O vereador Serginho Carnevale ressaltou que a Câmara Municipal tem apoiado as iniciativas que reforçam a segurança pública no município.

Os novos guardas civis municipais já foram incorporados ao efetivo e incluídos na escala de trabalho”, informa Joelma da Silva, comandante da Guarda Civil Municipal de Rio Claro. Orador da turma de formandos, o CGM Vitor disse que os novos guardas assumem a função com o propósito de fazer o melhor pelos munícipes.

Da solenidade também participaram os vereadores Adriano La Torre, Herrnani Leonhardt, Alessandro Almeida, Geraldo Voluntário, Moisés Marques, Julinho Lopes e Diego González, secretários municipais, familiares dos formandos e autoridades civis e militares. Os municípios de Águas de São Pedro, Piracicaba, Arthur Nogueira, Santa Bárbara D’Oeste e Americana também mandaram representantes.