RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Três dias após o anúncio oficial do fim da dupla com a irmã Simaria, Simone resolveu acabar com as especulações sobre trocar o sertanejo pelo gospel. Neste domingo (21), ela conversou com os seguidores nos stories do Instagram e admitiu que tem algumas ideias do que pretende fazer com a carreira solo.

“Andei lendo algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Todo mundo sabe que eu sou cristã, mas eu ainda não vou seguir o gospel porque ainda não é tempo. Sou apaixonada, amo louvar e é o que me traz paz, alegria, felicidade. Eu preciso obedecer o tempo de Deus”, começa a cantora logo reforçando a permanência no sertanejo.

“Permaneço cantando um estilo de som que eu também amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo. A sofrência aqui é garantida e esse som me move. Eu amo ver todo mundo cantar e amo ver todo mundo se apaixonar, se divertir. Não teria como cantar outro estilo enquanto Deus não me permite. Vou dar uma roupagem nova, sim, quero mudar um pouquinho o ‘visu’, mas estou ainda pensando no que a gente vai fazer”, explica ela.

Simone, 38, confirmou que irá continuar com a banda e rechaçou a possibilidade de um racha na família. A cantora tranquilizou os fãs sobre a sua relação com Simaria. “Estou com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida, mas também estou feliz pela minha irmã, porque ela está feliz. Ela quer esse tempo para cuidar dos filhos dela e eu acho que a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente”, diz bastante emocionada.

“Simaria é meu Sol, ela é minha luz, ela é minha anja e eu a amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Muito tempo, né? 30 anos de história. Mas é isso, eu estou feliz por ela. Vamos aproveitar a vida, porque viver é bom, enquanto Deus nos permite essa temporada aqui na Terra”, conclui Simone.