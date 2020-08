A partir da próxima quarta-feira (19) haverá a retomada dos atendimentos nos postos físicos do Poupatempo, com permissão de agendamentos a partir da terça-feira (18). Esta etapa de reabertura priorizará apenas o que houver exigência presencial, como primeira emissão de CNH e expedição de RG.

A partir desta data já começarão a operar na nova modalidade as unidades do Poupatempo da Sé, Itaquera, São Bernardo do Campo, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru. O cronograma de retomada dos atendimentos presenciais será semanal, até 28 de outubro.

A reabertura das unidades segue as diretrizes da aderência ao Plano São Paulo, com a flexibilização permitida apenas para cidades que estiverem nas fases amarela e laranja, e com fluxo de pessoas equivalente a 30% da capacidade de cada unidade.

RIO CLARO

De acordo com o cronograma do Governo do Estado de SP para a retomada do atendimento do Poupatempo, a unidade de Rio Claro, localizada no Shopping Center, deve reabrir no dia 10 de setembro. O Shopping fica na Avenida Conde Francisco Matarazzo Júnior, número 205, no bairro, Vila Paulista.