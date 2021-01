A Câmara Municipal realiza nesta sexta-feira (1º) a solenidade de posse do prefeito eleito Gustavo Perissinotto (PSD), do vice-prefeito eleito Rogério Guedes (PSL) e dos 19 vereadores eleitos e reeleitos para o Poder Legislativo de Rio Claro. A reportagem do JC acompanha ao vivo e transmite a sessão na página www.facebook.com/jcrioclaro (Jornal Cidade de Rio Claro) a partir das 10 horas.

Por conta do decreto do Governo do Estado de São Paulo, que colocou o dia 1º de janeiro na Fase Vermelha e proíbe a realização de eventos com a presença de convidados, os trabalhos no plenário da Casa de Leis serão restritos aos políticos que tomarão posse, funcionários do próprio local e imprensa. Familiares, público, assessores e correligionários políticos, entre outros, estão proibidos de entrar.

A sessão será presidida pelo vereador Paulo Guedes (PSDB), por ter sido o mais bem votado no pleito eleitoral. “Entendemos que as restrições anunciadas são necessárias para que Rio Claro dê a sua cota de colaboração no combate à Covid-19. Como homens públicos, temos de estar alinhados com as legislações vigentes e isso inclui a determinação feita pelo Governo do Estado neste momento”, comentou o parlamentar.

Ainda na sessão, a Câmara Municipal vai realizar votação para a definição do novo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários responsáveis pela gestão da Casa no biênio 2021-2022. Na mesma manhã, Gustavo e Rogério receberão das mãos do prefeito Marco Bellagamba, no gabinete do chefe do Poder Executivo, as ‘chaves’ da cidade de Rio Claro.

A medida de restrição e manutenção do distanciamento social também ocorrerá nas cidades da região. Em Araras, Santa Gertrudes, Itirapina, Analândia, Corumbataí e em Cordeirópolis, nas respectivas Câmaras Municipais, as solenidades também serão restritas aos eleitos e funcionários, segundo informaram à reportagem.