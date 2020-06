Teve início na manhã desta quarta-feira (10) a entrega de roupas de frio à população de Rio Claro arrecadadas na Campanha do Agasalho. As numerações disponíveis são as mais diversas e existem roupas femininas, masculinas e infantis além de calçados.

Os interessados devem comparecer no Barracão da Solidariedade que fica na Rua 1-B número 411, bairro Cidade Nova, com RG, CPF e comprovante de endereço. No local também estão sendo distribuídos cobertores. Quem preferir pode agendar um horário através do telefone 3532-6357.