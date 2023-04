Localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. Crédito: Carlos Mariano

Entre as novidades voltadas ao público estão sessões diurnas para a observação do Sol e programação especial nos feriados dos dias 7 e 21

O Polo Astronômico, complexo construído em Amparo-SP, na região do Circuito das Águas Paulista, abre oficialmente em abril a alta temporada de atividades para o público. Entre as novidades do mês estão sessões diurnas para contemplar o sol e uma programação especial para os feriados prolongados da Páscoa e Tiradentes, dias 7 e 21 abril, respectivamente.



O outono é uma das estações do ano que mais favorece a observação do céu. Os períodos de chuva diminuem e são esperados dias ensolarados e noites limpas e estreladas. “A partir de agora, entramos na melhor época para observação do céu. Assim preparamos uma série de novidades voltadas ao público e a alunos de escolas municipais, estaduais e privadas de todo o país”, diz o diretor do Polo Astronômico de Amparo, o professor Carlos Mariano.



O QUE VER NO CÉU EM ABRIL E MAIO



O Polo Astronômico de Amparo é considerado referência no Brasil graças aos equipamentos modernos instalados no complexo e que permitem aos visitantes a observação ampla e clara dos objetos celestes, aglomerações de estrelas, planetas, e da Lua, satélite natural da Terra. Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, considerado o maior em operação no Estado de São Paulo e do Brasil aberto para a visitação pública.



O Polo Astronômico ainda conta com um moderno Planetário Digital montado em ampla sala de projeções com domo de oito metros. O espaço é utilizado para simulações do céu estrelado e projeções hemisféricas com grau elevado de imersão.



Durante os meses de abril e maio, o público tem a chance de ver belíssimos aglomerados de estrelas e algumas nebulosas. O professor Carlos Mariano explica que os aglomerados estelares são regiões do espaço com centenas ou até milhares de estrelas que se formaram e se localizam próximas umas das outras.



“Algumas até são visíveis a olho nu em locais com céu bem escuro, mas aparecem como manchas discretas no firmamento. Quando observados com bons telescópios, revelam toda a sua beleza, como o Omega Centauri, formado por centenas de milhares de estrelas e que estão a cerca de 20 mil anos-luz da Terra”, diz Carlos Mariano. Ele ainda explica que cada ano-luz equivale a aproximadamente 9,5 trilhões quilômetros.



Nos próximos meses ainda será possível observar outros tipos de aglomerados durante as sessões públicas no Polo Astronômico de Amparo. Entre eles, a “Caixinha de Joias”, na constelação do Cruzeiro do Sul, e o lindo “Poço dos Desejos” na constelação de Carina. E é nessa constelação que também está a nebulosa da Carina, uma imensa nuvem de gás e poeira, que fica a cerca de 7 mil anos-luz da Terra.



OBSERVAR O CÉU A OLHO NU É UM ESPETÁCULO



Nas noites de outono, limpas e estreladas, é possível observar o céu a olho nu durante a visita ao Polo Astronômico, em Amparo. É um espetáculo à parte. Isso porque o complexo foi construído em um local com excelentes condições para a contemplar o céu.



O passeio começa no Planetário onde o público visualiza a simulação do céu com alto grau de realismo. Depois de vivenciar a experiência, é possível fazer a comparação no mundo real, quando os visitantes observam o céu natural e reconhecem as estrelas e constelações exibidas no Planetário. As fases iniciais de cada sessão antecedem a etapa de visualização do céu por meio dos telescópios.



SOBRE AS SESSÕES NOTURNAS



As sessões públicas noturnas em abril e maio ocorrem aos sábados às 19h e às 21h15. Também serão oferecidas sessões especiais nos próximos dois feriados, dias 7 de abril (sexta-feira) e 21 de abril, sexta-feira, Dia de Tiradentes. A programação completa pode ser encontrada no site oficial do complexo: www.poloastronomicoamparo.com.br.



OBSERVAÇÃO DO SOL É NOVIDADE



No início de 2023 foi instalado no Polo Astronômico de Amparo equipamentos de última geração que permitem a observação do Sol. Um deles é um telescópio especialmente preparado para explorar o astro. Ele favorece a observação de fenômenos incríveis como os filamentos e as proeminências (ejeções de materiais gasosos), além das manchas solares.



Atualmente, de acordo com os astrônomos, o Sol entra no período de “máxima atividade”. Trata-se de um ciclo de aproximadamente 11 anos. Quando atinge o máximo, como deverá ocorrer até 2024, outros fenômenos serão registrados nas camadas visíveis no Sol. Assim, o Polo Astronômico acompanha os meses agitados do astro com sessões públicas diurnas.



COMO VISITAR



Para visitar as instalações do Polo Astronômico, em Amparo, é necessário comprar o ingresso com antecedência por meio do site oficial (www.poloastronomicoamparo.com.br). Basta escolher a data, o horário e fazer a compra. O número de visitantes é limitado por sessão. O ingresso custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).



A entrada dá direito ao visitante de participar da simulação no Planetário, além da contemplação do céu a olho nu e a visita ao Observatório. Nas noites de céu nublado, a programação sofre alterações. Os ingressos não são vendidos no local.



POLO ASTRONÔMICO EM AMPARO-SP



O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, próximo à Serra da Mantiqueira, em Amparo-SP, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.



O complexo está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. O local ainda conta com estacionamento e serviço de lanchonete.



PROGRAMAÇÃO EM ABRIL



Sessões Noturnas

Aos sábados, dias 8, 15, 22 e 29 de abril

Horários:

19h (primeira sessão)

21h15 (segunda sessão)



Sessões especiais

Feriado de Sexta-Feira Santa

Sexta-feira, 7 de abril

Horário: 19h (sessão única)

Feriado de Tiradentes

Sexta-feira, 21 de abril

Horário: 19h (sessão única)



Sessões diurnas para observar o Sol

Sexta-feira, 7 de abril, feriado

Horário: 14h (sessão única)



Sábado, 8 de abril, Sábado de Aleluia

Horário: 10h (sessão única)

Sexta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes

Horário: 14h (sessão única)



Sábado, 22 de abril, sábado

Horário: 10h (sessão única)



Serviço



Polo Astronômico de Amparo-SP

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP

Informações – www.poloastronomicoamparo.com.br

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 9.9295-9586