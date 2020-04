Uma equipe da Polícia Militar prendeu dois indivíduos pela prática de roubo na tarde deste sábado (11) em Rio Claro.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os criminosos realizaram uma negociação online com as vítimas através do site OLX e no momento em que as partes se encontraram para a finalização do negócio, os bandidos surpreenderam três vítimas para roubá-las.

A chegada dos Policiais Militares se deu no momento em que os criminosos abordavam as vítimas. Ao perceberem a presença policial, os indivíduos tentaram fugir mas foram capturados.

A moto em que os suspeitos estavam havia sido roubada por eles na última quarta (8), em uma ação semelhante à que eles tentaram na tarde deste sábado.

Com os indivíduos, ainda foi localizada uma arma de fogo e um taser (eletrochoque). Os criminosos foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram à disposição da justiça.