Andrew foi surpreendido a tiros na rua, correu para uma padaria e morreu no estabelecimento (Foto – Arquivo JC)

A Polícia Civil de Rio Claro, após um intenso trabalho investigativo, esclareceu mais um assassinato ocorrido no município. O caso foi registrado no dia 4 de abril de 2023 na Av. 17 com a Rua 16, bairro Consolação e vitimou Andrew Luiz Trevisanutto que na época tinha 25 anos. Quatro envolvidos nesta morte já estão presos.

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima tinha acabado de buscar o filho na escola e o deixado na casa de sua mãe (avó da criança). Na sequência, junto com um colega, seguiram cada um com uma bicicleta até que Andrew foi surpreendido por um criminoso encapuzado que saiu de um veículo Ônix e começou a atirar. Já ferido, ele ainda chegou a correr e a buscar abrigo em uma padaria, mas não resistiu. Câmeras de segurança filmaram boa parte da execução e essas imagens também foram determinantes para os próximos passos da investigação.

Como a Polícia Civil desvendou a morte de Andrew?

Equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) estavam investigando outros dois crimes: um roubo (Jardim Vilage) e um homicídio do mês de fevereiro (vítima Sarah Daphne Muniz dos Santos, 23 anos, Bairro do Estádio) onde um mesmo veículo (Honda Fit) foi utilizado pelos criminosos.

A prisão de irmãos

No dia 5 de abril, um dia depois da morte de Andrew, equipes da DIG e DISE foram até uma residência na Vila Alemã prender o morador que tinha praticado esse roubo no Jardim Vilage com o mesmo carro usado na morte de Sarah. No local estava também o irmão desse investigado que era procurado por tráfico de drogas (processo do ano de 2017). A operação para a prisão dos dois investigados contou também com equipes da DISE. Na residência onde os irmãos estavam também foi apreendida uma moto Kawasaki, modelo Z 750 que havia sido roubada no dia 24 de março. O veículo foi restituído ao proprietário.

O irmão mais novo ficou preso, devido ao mandado de prisão temporária (nos casos de roubo e homicídio da Sarah), e o irmão mais velho, recolhido também na carceragem local (por estar procurado por tráfico).

As roupas

Os dois irmãos estavam usando as mesmas roupas dos indivíduos filmados no homicídio de Andrew. O assassinato no Consolação tinha ocorrido por volta das 16h30 do dia 4 de abril e eles foram presos por outros crimes às 6 da manhã do dia 5. A partir da coincidência das roupas, a Polícia Civil buscou novas imagens de câmeras de segurança que mostraram os irmãos saindo da casa um pouco antes do crime contra Andrew e voltando ao local pouco depois da morte. Nas imagens é possível ver o veículo Ônix também que foi levado por outros dois envolvidos para ser queimado na sequência. Celulares foram apreendidos e conversas também foram decisivas para colocar os irmãos na cena do crime de Andrew.

Comparsas também detidos

Os irmãos tiveram o auxílio de outros dois indivíduos: um que está preso desde o dia 6 de fevereiro deste ano por outros dois homicídios em Rio Claro (vítimas David Willian Pinheiro Rodrigues e Diego Augusto Forti – Oreia) e que agora também terá um novo processo no currículo criminoso e outro que foi detido ontem (10), no bairro Maria Cristina.

Investigações prosseguem

“Foi um trabalho árduo e complexo da Polícia Civil através da DIG e com o apoio da DISE. É muito importante dar essa resposta para a população. Seguimos com as investigações, pois não está descartado o envolvimento dos quatro presos em outros crimes do nosso município. Para isso seguimos minuciosamente com o nosso propósito que é esclarecer os fatos e prezar pela segurança”, declarou Alexandre Socolowski, delegado da DIG.