A plataforma de vídeos YouTube, do Google, está fora do ar em diversos países na noite desta quarta-feira (11). A informação foi confirmada pelo próprio site em sua conta oficial no Twitter (@TeamYouTube):

“If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates”

Em tradução, o YouTube diz: “Se você está tendo problemas para assistir a vídeos no YouTube agora, não está sozinho – nossa equipe está ciente do problema e trabalhando para corrigi-lo. Seguiremos aqui com todas as atualizações”.

Nas redes sociais, incluindo o próprio Twitter, o assunto tomou conta entre os internautas que estranharam o problema no site e aguardam a correção. Eles relatam que os vídeos não estão carregando e não conseguem assistir aos conteúdos disponibilizados.