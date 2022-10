A Secretaria Municipal de Turismo deve finalizar em duas semanas o planejamento para a realização da festividade do Carnaval em 2023. A ideia do titular da pasta, Guilherme Pizzirani, é concluir esse levantamento para se colocar em prática, posteriormente, a busca para a execução do evento. Na semana passada, a União das Escolas de Samba da Cidade Azul (Uesca) confirmou a ordem dos desfiles das agremiações. No entanto, o Carnaval contará também com outras atrações em diversos bairros de Rio Claro.

Uma comissão de eventos foi implantada dias atrás e servirá para colaborar com os trabalhos de preparação da festividade. “Já estamos pensando no Carnaval, ainda estamos formatando qual será o tamanho do Carnaval. Estamos há seis anos parados no tempo. Temos que ter muita cautela no retorno para não querer algo a mais que as escolas não podem oferecer. Neste momento sabemos que temos Cordeirópolis, que tem um grande investimento. O prefeito concorda que temos que fazer um Carnaval organizado, bem feito, mas que não precisa ser gigantesco”, comentou nessa terça-feira (25) Pizzirani em entrevista ao programa Farol JC.

O desfile planejado é de médio porte. As agremiações carnavalescas participarão indicando a quantidade mínima, por exemplo, dos integrantes que irão desfilar, bem como quantidade de alas e alegorias. Com o planejamento finalizado nas próximas semanas, a Secretaria Municipal de Turismo pretende iniciar os processos burocráticos para viabilizar o evento. Também está em andamento o trabalho para a realização dos eventos de Natal, que se iniciam em 3 de dezembro.

“Em 15 dias teremos uma boa formatação do Carnaval pronta. Penso em não se manterem aquelas coisas tradicionais. Queremos inovar, fazer diferente”, cita o secretário sobre plano de levar a festividade também para outros bairros, não somente à Passarela do Samba, no canteiro central da Avenida Brasil.