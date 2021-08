Um pique de energia no bairro Cidade Nova na manhã dessa segunda-feira (16), ocasionou na queda de energia que afetou e interrompeu as operações da Estação de Tratamento de Água (ETA 1).

A ETA 1 já foi religada, mas por conta da despressurização inesperada e forçada, a água pode ficar com aspecto mais escuro por um breve período nos bairros abastecidos.

A previsão para a retomada do pleno funcionamento da ETA 1 é por volta do meio-dia dessa segunda-feira. Nesse período, deve acontecer baixa pressão ou breve interrupção no fornecimento de água no distrito de Assistência e nos bairros: Bela Vista, Cidade Nova, Vila Alemã, Santa Cruz, Santana, Centro, Cidade Jardim, Saúde, Copacabana, Bairro do Estádio, Cidade Claret, Vila do Rádio, Jd. Inocoop, Jd. Mirassol, Jd. Novo, Jd. Anhanguera, Jd. Kennedy, Jd. Donângela, Jd. Conduta, Jd. do Trevo, Jd. Nova Veneza, Vila Operária, Vila Paulista, Vila Santo Antonio, Vila Indaiá, Vila Aparecida, Vila do Horto, Consolação, Parque Flórida, São Benedito, Itapuã, bairro Olímpico, Porto Fino e bairros próximos.

Conforme o abastecimento vai sendo retomado gradativamente nos bairros, serão realizadas descargas na rede, mas mesmo assim, pode haver casos pontuais de cor escura na rede e consequentemente, em alguns imóveis. Essa situação deve ser relatada para a Central de Atendimento do Daae, pelo telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas e atende ligações de telefones fixos e celulares.

“Isso acontece por conta da despressurização ocasionada pela paralisação temporária do fornecimento de água, fazendo com que incrustações que estão na parede da tubulação se soltem e ao retomar o abastecimento, a pressão da água acaba deslocando estas incrustações na rede”, explica o superintendente do Daae, Osmar da Silva Junior.

O aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado” por conta dessa alta pressão, gerando microbolhas que, depois de alguns segundos, a água retorna ao seu aspecto normal e pode ser consumida normalmente.

A autarquia reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento de água.

A ETA 1 fica no bairro Cidade Nova e é responsável por 40% do abastecimento de água de Rio Claro. Os outros 60% são abastecidos pela ETA 2, que fica na estrada que liga o Distrito Industrial ao distrito de Ajapi e está funcionando normalmente.