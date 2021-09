Foto: Ricardo Stuckert/CBF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Internado há seis dias no hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé, 80, afirmou ter realizado no último sábado (4) uma operação para a retirada de um tumor no cólon.

A informação foi publicada no Instagram do Rei do Futebol nesta segunda (6) por sua equipe de comunicação para tranquilizar os fãs do tricampeão mundial.

“Meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho. Eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana”, postou a assessoria de Pelé na rede social.

“Felizmente, estou acostumado a comemorar grandes vitórias ao lado de vocês. Vou encarar mais essa partida com um sorriso no rosto, muito otimismo e alegria por viver cercado de amor dos meus familiares e amigos.” Pelé deu entrada no Albert Einstein no último dia 31 para realizar exames de rotina, que deveriam ter sido feitos no ano passado, mas foram adiados por conta da pandemia da Covid-19. Nesta terça (7), o Rei do Futebol completará uma semana internado.

No dia em que Pelé se dirigiu ao hospital, sua equipe de comunicação desmentiu informações de que ele teria desmaiado. Por meio das redes sociais, publicaram declaração do ex-atleta afirmando que se encontrava bem de saúde. “Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, publicou a assessoria de Pelé em sua conta no Instagram.

O ex-jogador, que fará 81 anos no próximo mês, ainda tem sequelas de três cirurgias realizadas nos últimos anos, uma para colocação de prótese no quadril e outras duas para corrigi-la. Também tem problemas no joelho direito. Esses contratempos têm dificultado a sua locomoção. Familiares, amigos e pessoas que trabalham com Pelé fazem cobranças para que ele se aplique mais nas sessões de fisioterapia.​