Reconhecimento veio pelo trabalho no filme “Arrimo”, de Rogério Borges

O ator Sasá Carvalho acaba de conquistar o prêmio de Melhor Ator, na Mostra Brasil, do 17º Curta Taquary, importante festival que ocorre em seis municípios do interior pernambucano. O reconhecimento veio pelo trabalho no filme “Arrimo”, escrito e dirigido por Rogério Borges. O filme, que já circulou em diversos festivais e regiões do Brasil, tem chamado atenção do público e da crítica pela forte e intensa atuação de Sasá e pelos entrelaçamentos entre realidade e ficção criados por Borges.

Para Sasá, “está sendo muito importante eu ter dado essa volta por cima, embora eu não tenha sido tão valorizado no teatro, mas eu não desisti (…)De agora para frente, eu tô assim, acostumando a falar que eu tô ‘deixando o vento me levar’. Não sei onde isso tudo vai dar, mas estamos agora indo rumo a Paraíba, com apoio de lá e daqui, e estamos aí, seguindo em frente com nossos sonhos.

Borges destaca que “Sasá é um personagem representativo dos interiores do Brasil, com sua história de luta e migração, sua vida no campo em Minas, nas favelas em Diadema e na periferia em Rio Claro. Ele possui grande complexidade e reapresenta o perfil interiorano, saindo das representações redutivas a que fomos submetidos na história do cinema e propondo um pensamento complexo e uma linguagem cativante.”

A equipe do filme foi composta por profissionais de Rio Claro, integrantes do coletivo Kino-Olho, Santa Gertrudes e Uberlândia, com uma diversidade de visões sobre cinema, mas com a unidade do fazer-cinematográfico interiorano. No final do mês, o filme terá sua estreia na Paraíba, no 2ª Copaoba Festival de Cinema de Serra da Raiz, que propõe um cinema de rua no interior paraibano. Sasá Carvalho é um migrante mineiro, nascido em Manhuaçú-MG. Na adolescência, mudou para o Inamar, periferia de Diadema-SP, onde viveu até se casar.

Quando sua esposa, Leila, engravidou, eles decidiram viver no interior, escolhendo a cidade de Rio Claro-SP, onde moravam alguns parentes. Sasá sempre sonhou em ser ator e fez teatro desde os 17 anos de idade. Em Rio Claro, conheceu o coletivo Kino-Olho. O ator também fala sobre o futuro “Recebi um convite recentemente para fazer o teste para um filme, para ser protagonista. Hoje estou me vendo nas telas de cinema, e espero me ver ainda em muitos filmes e torcendo para um futuro cada vez melhor.”

Borges agora trabalha no desenvolvimento de um longa-metragem sobre a vida de Sasá, que será filmado no interior de Minas; Diadema e Rio Claro, mais especificamente nos bairros do Jd Novo Wenzel e Bonsucesso, onde o ator mora. Sasá participa do 2ª Copaoba Festival de Cinema de Serra da Raiz, na Paraíba, nos dias 26, 27 e 28 de abril, representando “Arrimo” nas atividades do festival. Sigam o ator e o diretor nas redes sociais: @sasa.r7carvalho e @rogerioxborges.