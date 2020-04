A quarentena de combate ao coronavírus traz mudanças na forma como os católicos celebram a Semana Santa e a Páscoa neste ano. Com a orientação de que as famílias fiquem em casa, as celebrações passam a ser acompanhadas somente pelas transmissões on line.

Em Rio Claro, as paróquias do Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Saúde, Santa Cruz e São João Batista têm paginas no Facebook para fazer as transmissões das celebrações. Em Santa Gertrudes, a Paróquia de São Joaquim também realiza as transmissões. Além das páginas na rede social, a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida também realiza transmissões através do canal www.youtube.com/TVOração.

Além disso, a Diocese de Piracicaba também orienta os fieis sobre como preparar a casa para a Semana Santa. Nesta Sexta-Feira Santa, a sugestão é colocar um crucifixo na janela; para o Sábado Santo, assim que anoitecer, colocar uma vela ou uma lanterna na janela e no domingo de Páscoa, uma toalha branca e vaso com flores.