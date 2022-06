Reunir-se semanalmente já virou um hábito para dezenas de voluntários do Marmita com Terço. O projeto, que completou na última semana três anos de existência, tem como premissa partilhar, semear e levar amor ao próximo em forma de alimento. São mais de mil refeições entregues toda semana a pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores em situação de rua. Tal como Cristo partilhava o pão, os integrantes viram uma oportunidade de servir a Jesus através de um ato de bondade em Rio Claro.

Alex Becker Pires, um dos fundadores do grupo, lembra que o projeto começou em meio a oração. “Estávamos entre amigos para rezar e surgiu a necessidade, o toque de Deus, para servirmos o próximo. No início foram 20 marmitas, depois passamos a 200 e não comportou mais na residência. Então viemos para a Paróquia Nossa Senhora da Saúde, através de convite do padre Wanderley, e atualmente fazemos 1.200 marmitas. Já passamos mais de 100 mil marmitas, não só a moradores de rua, mas também pessoas que mais precisam. Depois da pandemia esse número se elevou para atender às necessidades da população de Rio Claro”, comenta.

Para ele, o trabalho desenvolvido mostra que os ensinamentos de Jesus Cristo estão vivos. “Quando o grupo participa ajudando o próximo é a maior caridade que tem, você entregar um tempo seu para o próximo. Temos uma frase que diz ‘hoje vou servir Jesus’, toda quarta-feira nós, em torno de 80 voluntários, sejam rezando, fazendo interseções, doações, arrecadando dinheiro, ajuda física, conseguimos levar um pouquinho de carinho e do amor de Jesus ao próximo”, afirma Alex.

A sede da entidade fica na Rua 9, na Santa Cruz, onde também funciona um bazar para que possam arrecadar dinheiro para a compra dos alimentos utilizados para as marmitas. Ainda, as roupas também têm uma destinação. “Além das marmitas entregues todas as quartas-feiras, temos também o brechó em que arrecadamos roupas. Com as vendas, atendemos às necessidades do projeto e o restante de famílias necessitadas”, comenta Geise Valente, voluntária. Este ano, o Marmita com Terço também está colaborando com a Operação Inverno, da Prefeitura de Rio Claro.

Semanalmente são utilizados 19 pacotes de arroz de cinco quilos, 33 pacotes de feijão de um quilo, além de 130 quilos de frango desossado para montar as marmitas. Questionado sobre o que o motiva a doar seu tempo para o trabalho voluntário, outro integrante do grupo diz que é para “atender à necessidade da população carente, a fome do povo e ajudar o próximo, que é o principal e mexe com o coração da gente”, comenta Cláudio Jubita, um dos fundadores. Além disso, são entregues mensalmente 16 cestas básicas para famílias carentes cadastradas.

Rita Calligari, também voluntária, lembra que toda a população pode colaborar com o projeto. “Sempre estamos precisando de doações como alimentos, roupas, roupas masculinas principalmente agora no frio. Os alimentos são óleo, macarrão parafuso, feijão e arroz”, diz, acrescentando que o próprio material de marmita em alumínio também é bem-vindo.