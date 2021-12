As comunidades cristãs celebram o Natal com programação especial nesta sexta-feira (24) e no sábado (25). Na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, a Missa de Vigília de Natal será celebrada nesta sexta às 20 horas na Igreja Matriz, e no mesmo horário também acontece a celebração na Capela de Nossa Senhora das Graças, na Vila Nova. Neste sábado, as missas do Natal acontecem às 16 horas na Comunidade Nossa Senhora da Glória e às 18 horas na Matriz Aparecida e na capela das Graças.

Na Paróquia do Bom Jesus, na Via da Saudade, a celebração da Vigília acontece nesta sexta às 19h30; neste sábado, dia de Natal, as missas serão celebradas às 10 e às 19 horas. Na Paróquia da Santa Cruz, a Missa do Galo será celebrada às 20 horas. No dia 25, as celebrações acontecem às 7 e às 19 horas.

Na Paróquia São Pedro e São Paulo, haverá missa na capela da Sagrada Família no sábado às 18 horas e às 19h30 na Matriz no Jd. Inocoop. Na Paróquia do Imaculado Coração de Maria, a programação tem nesta sexta-feira missa às 19 horas na Matriz e na Capela de Santa Rita; no sábado, missa na capela de Santa Clara às 9h30; na capela de Santa Rita às 17h30 e na Capela de Santa Teresinha às 19 horas.