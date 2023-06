O chamado trevo da Viviani fica localizado no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rodovia Washington Luís.

Meses atrás, o Jornal Cidade revelou que a Prefeitura descobriu que a obra não estava incluída no pacote de concessão da Eixo-SP, apesar de reivindicá-la há décadas

O município de Rio Claro deve receber no final do mês de julho a visita do secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, do Governo de São Paulo, Rafael Benini. A visita foi acertada pelo prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em reunião na última quarta-feira (28) na capital paulista. O encontro articulado tem como objetivo fazer com que o secretário conheça a realidade do chamado trevo da Viviani, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rodovia Washington Luís (SP-310). Diante dessa visita, Benini terá condições de decidir se a nova rotatória que era prevista para o trecho será executada ou não.

Conforme o JC revelou meses atrás, a tão esperada obra de construção de um novo dispositivo de acesso no local não consta no pacote de concessão da Eixo-SP. Há décadas que se aguarda pela intervenção para dar fim aos inúmeros problemas de trânsito no local, que é utilizado diariamente por milhares de pessoas. O trevo liga a região sul da cidade com a região central. Desde que recebeu a informação, o prefeito Gustavo busca articular para que a obra seja incluída. A dificuldade, porém, esbarra nos gastos. Segundo informações de bastidores, a construção poderia custar ao menos R$ 150 milhões.

Na reunião desta semana com Benini, Perissinotto levou informações sobre as condições do tráfego caótico que é registrado no trecho. Ao Jornal Cidade, o prefeito afirmou que o secretário se mostrou sensibilizado e que se dispôs a vir ao município para conhecer as necessidades da obra. Na oportunidade, Gustavo também destacou a obra de um novo viaduto no trecho da Rodovia Fausto Santomauro, que leva ao bairro Jardim Novo e redondezas. Aquela obra é estimada em outras dezenas de milhões de reais e parte do valor pode ser aplicada através da iniciativa privada.

Ainda sobre o trevo da Viviani, a Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) também foi acionada pelo poder público, assim como a própria concessionária Eixo-SP para discussão sobre a inclusão da nova rotatória no trecho. Para além disso, é esperado para este segundo semestre de 2023 o início das obras de implantação de vias marginais entre os km 171 e 177 da Rodovia Washington Luís (SP-310).