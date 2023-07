O filme entra em cartaz nas salas do Grupo Cine de Rio Claro com sessões a partir das 14h15

É impossível não notar que as pessoas estão vestindo cor-de-rosa, as vitrines das lojas e até as redes sociais ficaram em tons pink nos últimos dias. Esse é o efeito da estreia do filme Barbie nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, com venda de ingressos esgotada rapidamente.

E toda essa febre para assistir ao filme não é à toa. A boneca Barbie foi lançada em 1959 e até hoje é um dos brinquedos mais vendidos de todos os tempos em suas centenas de versões, profissões, roupas e acessórios.

O longa, que tem indicação para maiores de 12 anos, mostra a Barbie (interpretada por Margot Robbie, conhecida por seu papel como Harley Quinn de Esquadrão Suicida) tendo crises de identidade e questionando coisas que não devia quando percebe que é mais uma das Barbies da Barbielândia. Ao lado de Ken (Ryan Gosling), a personagem deixa o mundo das bonecas e vai para o mundo real para descobrir como as pessoas normais vivem. O encanto do filme está nos detalhes: tudo na Barbielândia remete aos brinquedos mais conhecidos da boneca, as casas sem paredes, os carros pink, as escovas desproporcionais, as caixas com roupas.

Quer sentir-se a própria Barbie? Tire fotos na caixa!

A estreia de Barbie no Shopping Rio Claro está garantida, e a entrada do Grupo Cine está no clima pink do mundo Barbie. Além da ambientação, o cinema terá os baldes de pipoca exclusivos em formato de concha e a caixa de bonecas para os fãs fazerem fotos. Com certeza, uma peça de milhões!

De acordo com a coordenadora de Marketing do Shopping Rio Claro, Nancy Wanderley, “a expectativa em relação ao filme por todos que amam a Barbie é muito grande, e certamente esta quinta-feira será muito especial no Shopping”.