Torresmofest acontece de 28 de abril a 1º de maio e terá diversas atrações musicais

O pioneiro Torresmofest, considerado o maior festival gastronômico do país, chega ao Shopping Rio Claro e acontece entre os dias 28 de abril e 1º de maio (feriado), das 12h às 22h no estacionamento Sul, com entrada gratuita no evento.

Serão vendidos diversos pratos preparados com carne suína, além de trucks com gastronomia variada, chopp artesanal e shows ao vivo. No cardápio, joelho, leitão à pururuca, torresmo de rolo recheado e mineiro, costela suína, pernil, panceta, entre outras delícias prometem encantar amantes da carne de porco. A expectativa da organização do evento é de que sejam consumidas aproximadamente 15 toneladas de proteínas de carne nos quatro dias de evento. O festival conta com 23 expositores, entre trucks e barracas, que também oferecerão outros tipos de gastronomia, além de pratos com carne suína. “Em 2022, o festival estourou em todo o Brasil e conquistamos muitos fãs. Percorremos os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Foram, ao todo, 237 festivais e já são mais de 6 milhões de visitantes”, conta Eduardo Bueno, organizador do Torresmofest.

Este é o segundo evento voltado às delícias da carne suína realizado no Shopping Rio Claro, e segundo o Gerente Geral, Ilson Dutra, a expectativa para o evento é bem positiva. “Retomamos com muita alegria os grandes eventos no Shopping Rio Claro em março do ano passado justamente com o festival de torresmo, e o sucesso alcançado nos dá a expectativa de termos um público muito maior neste ano. A população de Rio Claro e da região gosta de vivenciar novas experiências, como o cardápio variado com pratos de carne suína, e se divertir com os grandes shows de grupos famosos que já são uma tradição do Shopping Rio Claro. Esses grandes eventos têm um impacto muito positivo para os nossos lojistas com o aumento no fluxo de pessoas que irão circular durante os quatro dias do Torresmofest”, afirma Ilson Dutra.

Destaques

Entre os convidados, está o chef Adan Garcia, especialista em carne de porco. Ele promete trazer o melhor da culinária mineira e levará ao evento seu premiado Baião de Dois e o Arroz Carreteiro.

O festival conta ainda com uma programação musical com os melhores covers de bandas nacionais e internacionais, nos estilos pop rock até sertanejo. Há um cantinho especial para crianças e pets, já que o espaço tem área infantil e pet friendly.

Programação musical

Sexta feira (28/4)

20h: Banda Inúteis – Rock Nacional

Sábado (29/4)

17h: Banda Monalizza – Cover Tim Maia

20h: Bohemian Rock – Queen Cover

Domingo (30/4)

17h: Cólica Renal – Cover Mamonas

20h: Livro dos Dias – Cover Legião

Segunda (1/5)

20h: Living in Sin – Cover Bon Jovi

Serviço

TORRESMOFEST (@torresmofest)

Data: de 28 de abril a 1º de maio (sexta a segunda)

Local: Estacionamento alternativo Sul do Shopping Rio Claro

Horário: das 12h às 22h

Entrada gratuita no evento