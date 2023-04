Gustavo Mioto será uma das atrações do Rio Claro Rodeio Festival. Foto: Well Ribeiro/Redes Sociais Gustavo Mioto.

Novo espaço para a festa foi organizado na pista Rio Claro-Ajapi

A véspera de feriado promete, com a chegada do Rio Claro Rodeio Festival. Para a abertura do evento grandes atrações subirão no palco do RCRF: Hugo & Guilherme, Gustavo Mioto e Locos. A primeira noite contará com queima de fogos cinematográfica planejada nos mínimos detalhes pelos produtores, que vem para emocionar e encantar o público, além das solenidades do rodeio.

“Esse ano projetamos um evento maior e melhor, investimos em estrutura, shows incríveis e acompanhamos de perto cada passo da evolução. O Rio Claro Rodeio Festival é a cara da nossa cidade e tem tudo para ser o maior rodeio do interior. Estamos mais do que confiantes de que serão três dias de sucesso”, declarou Júnior Tricai, proprietário da Show Up Eventos e organizador do RCRF.

Evento tem site oficial que é o www.rioclarodeiofestival.com.br. Rio Claro Rodeio Festival

Neste ano, o evento está em novo local, na Av. Brasil, no início da vicinal Rio Claro-Ajapi, passando a Rodovia SP-191 (Araras) e traz mega estrutura em mais de 60mil m², com mais espaço para estacionamento, conforto e uma área de alimentação completa para todos os gostos. A segurança também será reforçada com mais de 150 agentes, 140 câmeras de monitoramento, área médica e de acolhimento. O evento traz a #RespeiteAsBoiadeiras, deixando claro o seu posicionamento firme na segurança das mulheres.