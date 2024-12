Lance entre AD Ferraz (preto) e Bahia FC de Araraquara, no Distrital do AD Ferraz. Foto: Divulgação

O duelo foi entre os campeões da 3° divisão dos Campeonatos Amadores de Rio Claro e Araraquara

Facebook ‘Site Amador Esportes’ – No último domingo (15), no Distrito de Ferraz, na cidade de Rio Claro, foi realizado o confronto único entre os Campeões da Série C do Amador de Araraquara, o time do Bahia FTBC FC de Araraquara e o time AD Ferraz, campeão da Série B2 do Amador de Rio Claro (3° divisão), ambos no ano 2024.

Na partida, a equipe de Araraquara abriu 2×0, no placar, logo no início, nos primeiros cinco minutos de jogo, com gols de Amilton e Rivaldo. Depois o Ferraz diminuiu, com o meia Rick, e chegou ao empate, no finalzinho do primeiro tempo, com gol do atacante Jeovane.

No segundo tempo, Jeovane voltou a marcar, e garantiu a vitória dos donos da casa, de virada, pelo placar de 3×2. Com isso, a equipe do Ferraz fechou o ano com mais uma vitória, e encerrando a temporada de 2024.

SEQUÊNCIA

A equipe do Ferraz só volta a campo em 26 de janeiro de 2025, quando vai até o Campo da Mata Negra, no Distrito de Ajapi, em Rio Claro, para enfrentar o time da casa, o Atlético Mata Negra, em jogo Amistoso, visando preparar a equipe para a disputa da Série B do Amador de Rio Claro, em 2025.

HISTÓRICO

A equipe do AD Ferraz foi fundada em meados do ano de 1984, no Distrito de Ferraz. A equipe foi vice campeã do Varzeano Rio-Clarense de 1989, perdendo a decisão para o IX de Julho FC, nas penalidades, em jogo realizado no Distrital do IX de Julho.

No ano de 2016, a equipe foi campeã do Torneio Amizade da Região, derrotando a extinta equipe do Mata Negra FC, em jogo realizado no Distrital do Juventus.

Em 2024, o Ferraz foi campeão da 3° divisão do Amador de Rio Claro (Série B2), derrotando o time do EC Terra Nova, em jogo realizado no Distrital do Cidade Nova. O Ferraz garantiu o acesso à Série B do Amador de 2025.

Site Amador Esportes