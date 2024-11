Família CVZ foi vice-campeã em 2016, perdendo o título para o U.P.U. FC. Foto: Lucas Caetano @menorlhp

Facebook ‘Site Amador Esportes’ – Com rodada dupla nesse domingo (24) no Estádio Dr. Augusto Schmidt Filho “Schmidtão”, onde o time do Rio Claro FC manda seus jogos, foram realizados os jogos de volta válidos pelas semifinais da Série A do Campeonato Amador de Rio Claro 2024.

SEMIFINAL 1

Na partida preliminar, as equipes do AA Boa Vista e Porto FC ficaram no empate, sem gols, com o time do Boa Vista ficando com a vaga na decisão, pela sexta vez consecutiva, devido ter a melhor campanha. No jogo de ida, o placar foi de 2×2. O Boa Vista foi campeão Amador nos anos de 2010, 2017, 2019 e 2023.

SEMIFINAL 2

No jogo de fundo, o Família CVZ que havia vencido o jogo de ida, por 1×0, ignorou a vantagem e tornou a derrotar o CA Juventus, dessa vez pelo placar de 2×1, confirmando a vaga para sua segunda final do Amador. O Família CVZ foi vice-campeã em 2016, perdendo o título para o U.P.U. FC.

Time do Boa Vista é o atual campeão da disputa do Amador. Foto: Lucas Caetano @menorlhp

DECISÃO

A finalíssima da elite do Amador de Rio Claro 2024 será em partida única, no “Schmidtão”, agendada para o domingo, dia 1° de dezembro, na parte da manhã. No confronto, em caso de empate, o título será definido nas penalidades, pois não terá a melhor campanha como critério de desempate.

O AA Boa Vista, na primeira fase foi 1° colocado do Grupo A, com 04 vitórias e 03 empates, em 07 jogos disputados. Nas quartas de final, eliminou o Juventude FC, com duas vitórias, pelo placar de 2×1. Nas semifinais, foram dois empates frente ao forte time do Porto FC de Santa Gertrudes, pelos placares de 2×2 e 0x0.

O Família CVZ FC, na primeira fase foi 4° colocado, com apenas 01 vitória, 05 empates e 01 derrota, também, em 07 jogos. Nas quartas de final, eliminou o Família Santa Maria, vencendo por 3×0 e depois perdendo por 2×1. Nas semifinais, venceu os dois jogos diante do Juventus, por 1×0 e 2×1.

O time do Família CVZ FC chega em sua segunda decisão e tenta o título inédito. Já o AA Boa Vista vai decidir o título pela sexta vez consecutiva, em busca do quinto título da elite do Amador de Rio Claro.

