Num trabalho iniciado em maio do ano passado, prefeitura regularizou área do Cervezão.

Se o Serviço Social do Comércio (Sesc) aceitar pedido do prefeito Gustavo para a implantação de uma unidade em Rio Claro, o local de instalação será a Lagoa Seca do Cervezão. “Desde maio do ano passado trabalhamos no processo de regularização daquela área e a documentação foi concluída no mês de setembro”, esclarece o secretário municipal de Planejamento e Habitação, Agnelo Matos.

A prefeitura de Rio Claro definiu área de 21.000 m² que será oferecida em doação para que o município possa ter uma unidade do Sesc.

Com a documentação da área regularizada, ampliaram as expectativas de que a entidade iria concordar com o local oferecido pela prefeitura e construir uma unidade em Rio Claro. “Em conversas anteriores sobre o assunto houve manifestação favorável dos representantes do Sesc em relação à Lagoa Seca”, explica o prefeito Gustavo, lembrando que há anos a cidade pleiteia uma unidade desse serviço.

A mobilização do município para ter o Sesc envolve vários setores, entre eles o Sindicato do Comércio Varejista e a Câmara Municipal, que aprovou desafetação de uma das áreas que passou a compor o imóvel, no qual a prefeitura quer que o prédio do Sesc seja construído. “A Câmara Municipal sempre apoiou esta iniciativa”, afirma o vereador Julio Lopes, que acompanha de perto o assunto.

“Estamos trabalhando em ritmo acelerado para que a possível obra em Rio Claro entre no planejamento de investimentos do Sesc”, ressalta o secretário municipal Agnelo Matos. Se o projeto for efetivado, a expectativa é de que o investimento em Rio Claro seja da ordem de R$ 40 milhões.

Segundo Matos, uma unidade do Sesc naquele local também seria excelente para os demais equipamentos públicos que já existem na Lagoa Seca, como a biblioteca e o campo de futebol. “Além disso, toda a cidade seria beneficiada, especialmente aquela região, que soma mais de 80 mil habitantes”, acrescenta.

O Sesc é uma instituição criada por empresários do comércio de bens, serviços e turismo com objetivo de proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores e seus familiares. O Sesc oferece atividades nas áreas de esporte, lazer e cultura.