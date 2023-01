Oportunidade é destinada a jovens de 16 a 21 anos.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, por meio do programa Novotec Estágio, está com inscrições abertas para 1.460 vagas de estágio no estado de São Paulo. A iniciativa, realizada em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), tem como objetivo oferecer aos estudantes do Novotec a oportunidade de estágio remunerado e estimular a geração de emprego e renda da juventude paulista. A meta é que 12 mil alunos sejam beneficiados nos próximos meses. As oportunidades disponíveis estão em empresas nacionais e multinacionais. Além da gestão do programa, a secretaria subsidia financeiramente as contratações de alunos por meio da parceria com o CIEE.

A bolsa-auxílio oferecida aos alunos participantes do programa é de, no mínimo, R$ 490 mensais para estágios de 4 horas diárias e de R$ 735 para os de 6 horas diárias. Os estudantes que desejam participar do programa devem estar cursando ou ter cursado uma das modalidades do Novotec, Expresso ou Integrado, ter entre 16 e 21 anos e ser morador do estado de São Paulo. O cadastro é feito pelo portal.ciee.org.br/novotec/estudantes. Não há prazo para inscrições. Já as empresas que desejam cadastrar suas vagas devem acessar portal.ciee.org.br/novotec/empresas. Apenas nesse endereço as empresas poderão admitir um estagiário Novotec sem custo algum com a contratação.