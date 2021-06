O prefeito de Cordeirópolis, Adinan Ortolan, comunicou nesta sexta-feira (11) o endurecimento do Decreto Municipal para conter a proliferação da Covid-19 na cidade. As novas medidas entram em vigor no dia 14 e se estendem até o dia 28 de junho.

Segundo a prefeitura, estão suspensos: missas e cultos presenciais; qualquer tipo de festa, evento social, mesmo em residências e chácaras particulares com mais de 10 pessoas; bares, somente sistema de drive-thru até as 18h de segunda a sexta. A noite, sábados e domingos fechados; carrinhos de lanche, somente sistema de delivery. Não pode retirar no local; restaurantes e lanchonetes – consumo local até 18h de sexta-feira e 15h no sábado. Restante somente delivery. Não pode retirar no local; clubes, Campos de futebol, parquinhos, lago União, praças – fechadas para o público; órgãos públicos – funcionamento interno sem atendimento ao público; aulas presenciais na rede municipal, estadual, privada e cursos livres públicos e privados – suspensos até dia 27; empresas – proibição de reuniões presenciais com pessoal externo é visitas de representantes comerciais. Liberado somente visita de manutenção, carga e descarga; atendimento do hospital Municipal, a partir de segunda feira exclusivo para Covid ou suspeita de Covid, exceto emergências; plantão clínico que não for de Covid ou suspeita de Covid das 7h às 16h no Postão do centro.

Ainda no pronunciamento, o chefe do Executivo disse que o toque de recolher está mantido, a partir das 21h. Cordeiro tem uma média de 80 novos casos por dia, com mais de 40 pessoas internadas até o começo da tarde de hoje.