O time do Nosso Teto F.C., de uniforme branco, campeão da Série Bronze na Mega Copa Rio Claro de Futebol.

O time do bairro Boa Vista fica campeão na Série A-3, já o Quilombo conquistou a A-2

O time do Nosso Teto F.C., do bairro Boa Vista, foi o campeão na Série A-3, a Série Bronze na Mega Copa Rio Claro 2023 de Futebol Amador, após reverter a vantagem em cima da A.A. Assistência na vitória por 2 a 0 no tempo regulamentar e vencer nos pênaltis por 5 a 4 no jogo da volta da final no último domingo de manhã, dia 25 de junho, na preliminar no Estádio Municipal Dr. Augusto Schmidt Filho, Schmitão, na festa de 196 anos da cidade de Rio Claro.

O título do Nosso Teto F.C. na Série Bronze na Mega Copa Rio Claro 2023 de Futebol teve homenagem dos jogadores, comissão técnica e diretoria ao esportista Edson Cano, falecido na última semana.

Os gols do time do Nosso Teto F.C. foram de Bruninho e Neguinho na vitória do Nosso Teto F.C. no estádio Schmidtão, onde o Rio Claro F.C. manda suas partidas oficiais.

No jogo de fundo no estádio Schmidtão, o Quilombo conquistou o título na Série A-2, a Série Prata, na Mega Copa Rio Claro 2023 de Futebol Amador, na vitória nos pênaltis diante do Medellin F.C. por 8 a 7, após dois empates nos jogos de ida e volta na final, 2 a 2 e 0 a 0 no placar.

Na foto acima, time do Quilombo, campeão da Série Prata.

Os quatro times finalistas começam a disputar a partir deste domingo, dia 2 de julho, de manhã, a Série B do Amadorzão 2023 de Futebol da Liga Municipal de Futebol (LMF) de Rio Claro, que teve abertura no último domingo de manhã na rodada dupla no campo no Grêmio Bela Vista, Alagoanos F.C. 2 x 0 PSG e Desportivo F.C. 2 x 1 Pumas R.C. São 33 times na competição organizada pelo esportista Marcão Souza com apoio da Prefeitura, Secretaria de Esportes e da Liga Municipal de Futebol (LMF) de Rio Claro.

Amadorzão, Série A

A primeira rodada na Série A do Amadorzão 2023 da Liga Municipal de Futebol (LMF) de Rio Claro aconteceu na manhã deste domingo, 2 de julho, confira abaixo os resultados.