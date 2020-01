Nevoeiro fala sobre o governo de Juninho

Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o ex-prefeito Nevoeiro Junior critica o governo dos Democratas, seu próprio partido, e analisa os problemas existentes hoje na prefeitura de Rio Claro. “Juninho é um homem de bem (…) mas é um homem, no meu entendimento, fraco, ele não tem coragem de tomar certas atitudes e virou refém de um grupo de políticos, dentre os quais, quem lidera essa federação que manda no Juninho, é o André Godoy” diz o ex-prefeito sobre o poder do presidente da Câmara no Executivo.