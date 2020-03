O cantor Amauri leva música de qualidade para o público todos os domingos, das 19h às 21 horas, na Praça Dalva de Oliveira, em Rio Claro. Pouco a pouco, a comunidade chega e ouve canções que fizeram e ainda fazem sucesso. A participação é gratuita. A praça fica na Avenida Tancredo Neves, perto da rotatória da Rua 14.

O local é um conhecido ponto de encontro onde, todo domingo, acontece o projeto musical, que é uma iniciativa da Prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria de Esportes e Turismo (Setur).

No repertório, canções como “Esse cara sou eu”, “Detalhes” e “Emoções”. Também presente no repertório do músico, estão “Somos Iguais”, “Nem às Paredes Confesso”, “Ave Maria do Morro”, “A Volta do Boêmio”, “Sampa”, “Tarde em Itapuã” e “Trem das Onze”, entre outras músicas.