Desde a última quinta-feira (25), em razão do aumento no número de casos de Covid-19 em Rio Claro, a administração municipal precisou retornar com medidas mais restritivas com o objetivo de prezar pela saúde da população e conter o avanço da doença.

Somente nos cinco primeiros dias, a Guarda Civil Municipal fiscalizou 127 estabelecimentos comerciais.

“Durante o final de semana nossas equipes também estiveram em três festas clandestinas e duas igrejas. É importante salientar que os cultos presenciais não estão autorizados, apenas via internet. Contamos com a compreensão de todos, já que o nosso intuito nunca foi autuar, mas faremos caso seja necessário. Os números e a transparência das ações que realizamos falam por si”, disse o prefeito Juninho da Padaria ao Jornal Cidade.

Denúncias podem e devem continuar sendo feitas: “É fato que não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nossas equipes estão fazendo de tudo para que as regras sejam cumpridas. Pedimos que cada um faça a sua parte para que possamos avançar nesta luta”, finalizou Juninho.

Quatro frentes irão fiscalizar o uso de máscaras em RC

Com o objetivo de atingir 100% das pessoas usando máscaras por conta da pandemia do novo coronavírus, o descumprimento da medida em locais públicos e estabelecimentos comerciais renderá multa.

A reportagem do JC conversou com Maurício Monteiro, presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, que explicou como irá funcionar a fiscalização no município a partir de hoje (1º): “Temos quatro frentes que têm poder de autuação nestes casos: a GCM, a PM, nossos fiscais da Vigilância Sanitária e também os fiscais de postura do município. Ao notar o munícipe sem máscara pela rua, o procedimento que será adotado será a abordagem. A autoridade em questão irá solicitar à pessoa um documento que tenha o número do CPF para formalizar a autuação. A partir disso é feito um encaminhamento para a Dívida Ativa para a execução da multa”, diz Monteiro.

Em estabelecimentos comerciais, a multa prevista é de R$ 5 mil por pessoa sem máscara a cada fiscalização. Já em espaços públicos, como ruas e praças, a pessoa que não estiver usando a proteção será multada em R$ 500.

Dentro do veículo, se o motorista estiver sozinho, não é obrigatório o uso. Para mais que uma pessoa a recomendação é que estejam de máscaras. Pessoas que utilizam bicicleta ou motocicleta para se locomoverem também precisam utilizar.