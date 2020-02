Mulher mata marido com facada no peito

Por volta das 15h desta quarta-feira (12), no Jardim Panorama, uma briga familiar terminou em morte. Segundo informações preliminares da Guarda Civil, que atende a ocorrência neste momento, uma mulher, autora do crime, desferiu um golpe de faca no peito do marido durante a discussão, que não resistiu ao ferimento e morreu no quintal da residência.

A suspeita está foragida. No imóvel, permanece a sogra da vítima que, ainda, não teve a identidade revelada. Mais informações em breve no Portal JC e a cobertura completa na edição de quinta-feira do Jornal Cidade.