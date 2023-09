Será velado e sepultado na manhã desta terça-feira (5), no Memorial Cidade Jardim, o casal que morreu após ser atingido por um veículo no acostamento da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), em Rio Claro. O policial militar aposentado Marcelo Aparecido dos Santos (54 anos) e sua esposa, Irene Pereira Brito dos Santos (55 anos), estavam na tarde de domingo (3) pegando água em uma bica, às margens da rodovia, quando aconteceu o acidente.

Consta no boletim de ocorrência que em determinado momento ambos foram atingidos por um veículo Polo desgovernado que bateu no barranco e na sequência capotou. Em depoimento, o motorista deste carro confessou que havia tomado três ou quatro cervejas no período da manhã, dormiu e depois saiu com o carro juntamente com a namorada com destino a Batovi. A passageira teve algumas lesões no acidente. O motorista que ocasionou o acidente que vitimou o casal vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e lesão corporal. Após audiência de custódia, ele recebeu o direito da liberdade provisória.

37º BMP/I emite nota de pesar

“É com extremo pesar que o 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior informa o falecimento do 3º Sargento PM Marcelo Aparecido dos Santos e de sua esposa, Sra. Irene Pereira Brito dos Santos, após serem vítimas de um atropelamento na tarde de ontem, no município de Rio Claro. O Sargento PM Marcelo tinha 54 anos, ingressou na Polícia Militar em 13 de outubro de 1988 e foi classificado no 16º BPM/I na cidade de São Paulo. No ano de 1990 foi transferido para o 37º BPM/I e permaneceu até 2015 quando passou para a inatividade. Profissional exemplar exerceu suas funções com grande dedicação e zelo com o que lhe era confiado. O policial militar deixa dois filhos. O velório será em 05/09/23 com início às 7h no Memorial Cidade Jardim e o sepultamento às 11h no Cemitério Memorial Cidade Jardim – Rio Claro/SP. Nesse momento de dor, unimos nossos sentimentos aos da família e elevamos nossos pensamentos a Deus, rogando-lhe que, por meio de seu grande amor, possa consolar os corações e curar as feridas dessa separação”