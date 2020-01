Motorista é resgatado de alagamento na Estrada Velha de Brotas

O Corpo de Bombeiros de Rio Claro socorreu nesta tarde de segunda-feira (13) o condutor de um veículo “levado” pelas águas do rio Corumbataí, que invadiram novamente a Estrada Velha de Brotas. Com o transbordamento do rio, que teve o nível elevado pelas fortes chuvas registradas na região de Corumbataí na noite do domingo (12), a estrada que interliga a Rua 6, no Grande Cervezão, à SP-191- rodovia Rio Claro/Araras foi novamente interditada. O condutor da Spin tentou atravessar o trecho alagado e precisou ser socorrido. Também está fechada ao tráfego a Estrada do Sobrado, outro acesso de Rio Claro à SP-191. A Defesa Civil reforça o alerta para que os motoristas não tentem atravessar o alagamento.