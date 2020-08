Faleceu aos 61 anos, José Maria Severiano de Sena, que estava internado desde o dia 11 de agosto quando foi vítima de um atropelamento na Rua 3-A no bairro Jardim América.

Zé Maria, como era conhecido, tinha acabado de fazer compras em um supermercado e ao deixar o estabelecimento e tentar atravessar a rua, foi atingido por um veículo. “Ele estava sozinho no momento, então o que sabemos é que um motociclista veio em alta velocidade na direção do meu pai e ele em um reflexo conseguiu desviar porém na sequência foi atingido por um carro. Ele bateu com a cabeça no para-brisas e na sequência caiu no chão”, relatou a filha Patricia dos Santos Sena Quirino.

Além de Patricia, a vítima deixa mais dois filhos (Eliseu e Humberto), a esposa Maria Aparecida e três netos. A família busca imagens de câmeras de seguranças: “Gostaríamos de entender como tudo aconteceu. Se existe algum morador, comércio que possa nos ajudar. Sabemos que aconteceu por volta das 15h do dia 11 agosto”, pediu a filha.

Zé Maria entrou na ambulância do SAMU ainda consciente mas poucos minutos depois uma hemorragia interna fez com que a situação se agravasse. Ele foi levado para o PSMI da Avenida 15 e na sequência transferido para a Santa Casa. A morte cerebral do aposentado foi constatada no último sábado (16). Mesmo diante da triste notícia e perda precoce a família tomou uma decisão: “Resolvemos doar os órgãos do meu pai. Foi uma maneira de ressignificar a existência dele. Um homem muito querido por todos que vai deixar muita saudades em nossa família e amigos”, afirmou a filha.