Faleceu neste domingo (19), aos 50 anos de idade, o promotor de justiça Gilberto Porto Camargo. Ele lutava contra um câncer.

Gilberto Porto Camargo deixa a esposa Ana Virgínia Barão Camargo, o pai Gilberto Rocha Camargo, a mãe Maria Alice Porto Rocha Camargo, o irmão Fábio Porto Camargo, a irmã Flávia Porto Camargo e a filha Laís de Oliveira Camargo.

O velório acontece a partir das 8h30 no Flamboyant/Azaléias em Campinas e o sepultamento ocorre às 15h30 no Cemitério Parque Flamboyant na referida cidade.

O Ministério Público do Estado de São Paulo emitiu em seu site uma nota de pesar sobre o falecimento do promotor Gilberto Porto Camargo. “O MPSP comunica, com imenso pesar, o passamento do 34º promotor de Justiça de Campinas, Gilberto Porto Camargo, neste domingo (19/6), a todos os integrantes da instituição que se solidarizam com todos os seus familiares e amigos. Com sua trajetória, marcada pela dedicação à causa pública, Camargo deixa uma inolvidável contribuição ao Ministério Público”.

BIOGRAFIA

Gilberto Porto Camargo, nascido aos 23 de setembro de 1971, pai de Laís de Oliveira Camargo, se formou na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUCAMP, em 1995.

Ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo como Promotor de Justiça Substituto no dia 15 de junho de 1999.

Tomou posse como 5º Promotor de Justiça de Rio Claro no dia 1º de outubro de 2009 exercendo inicialmente as funções Cíveis, de Infância e Juventude, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo.

Exerceu as funções no Juizado Especial Criminal de Rio Claro, Consumidor, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo.