O Jornal Cidade começou em janeiro deste ano a veicular uma nova seção nas páginas do Caderno ShowCar – espaço de toda quinta-feira destinado ao público aficionado por automóveis: ‘Meu Carro, Meu Xodó’, conteúdo que também conta, toda semana, com uma vídeo reportagem para os canais do JC no Youtube e Facebook.

A seção vem agradando em cheio os leitores do JC impresso, e também quem consome nossos conteúdos nos meios digitais, a ponto de estar sempre entre as matérias mais compartilhadas, curtidas e comentadas. A seção mostra a rotina e o amor que moradores de Rio Claro têm por seus carros. Relembra com eles as peripécias vivenciadas para a aquisição de cada exemplar e exibe imagens cuidadosamente captadas para realmente mostrar ao leitor a beleza, as características e o estado de conservação de cada veículo.

‘Meu Carro, Meu Xodó’ tem edição de Marcos Cardoso, Alessandro Gomes e Vinicius Nadai, imagens de Vanessa Silva, do Estúdio Aquarella e está sob comando deste repórter.

“Neste espaço, tento descrever as emoções dos entrevistados e resgatar todo um passado que, sem essas matérias, poderia ficar esquecido ou restrito a pouquíssimas pessoas. Aqui, peço licença ao leitor do JC para dizer que fico extremamente grato pela confiança dos personagens que venho retratando para essa sessão. São pessoas de várias idades, profissões e trajetórias. Em comum, todas têm muito orgulho de mostrar suas raridades e contar suas experiências. Também preciso agradecer à minha chefia e ao JC pela oportunidade de expressar minhas ideias, ir a campo entrevistar personagens tão interessantes. E trazer essas histórias até nossos leitores, aos quais também sou imensamente grato pela receptividade que têm demonstrado com as reportagens”.

Como tudo acontece

As 13 matérias até aqui produzidas foram feitas ouvindo personagens, proprietários de diferentes carros. A nossa equipe foi a campo e conversou com cada um sobre o amor pelos autos antigos, a rotina de cuidado com os veículos e muito mais. Algumas reportagens trazem, também, novidades sobre a produção de novos modelos e como eles vêm ganhando espaço no Brasil.

A repercussão vem sendo tão positiva que, nos próximos meses, novas reportagens serão exibidas aqui nesse mesmo espaço. São matérias e coleções de tirar o fôlego, com depoimentos marcantes, que provavelmente farão o leitor se emocionar.

Lembrando que objetivo desta sessão e de todo o esforço de quem faz o Jornal Cidade é garantir que ele seja um veículo de comunicação cada vez mais conectado às pessoas, tanto na versão impressa, quanto na internet.

“O JC está investindo na produção de conteúdo para diversas mídias, pois acreditamos que exista audiência para todos. Queremos que os nossos leitores e internautas saibam mais do que apenas dicas sobre os carros do dia a dia. Queremos que eles passem a ter um conhecimento geral sobre os veículos e suas histórias, e que também conheçam supercarros e se sintam dentro deles”, disse Maria Ângela Tavares de Lima, gerente geral do Grupo JC de Comunicação.

Relembre os episódios

O primeiro episódio da série abordou a história do engenheiro mecânico Luciano Baroni, de 44 anos, com seu Ford Landau, o famoso ‘carro do presidente’. Em seguida, foi a vez do empresário Altino Cristofoletti abrir as portas de sua casa e nos mostrar o início de uma coleção, que conta com oito modelos. Entre eles, o inesquecível Fordinho 29. Reveja A SEGUIR os vídeos apontando o seu celular para o QR CODE.

Na sequência do episódio de estreia, na segunda edição veiculada, foi a vez do advogado Frederico Custodio, que abriu seu coração ao falar de seu Fusquinha Verde Caribe, que chegou em suas mãos em 2007. Depois o leitor se emocionou com a história do comerciante Kleber Ribeiro e sua Ford Willys 1969. Na mesma família há mais de 50 anos, o carro é herança de pai para filho. Depois, foi a vez do terceiro vídeo preferido dos internautas do JC que chegou a 124 mil visualizações, 527 compartilhamentos e 3.300 curtidas – até o fechamento desta edição: o presente que o marido Diogo Zaneti deu para a esposa, Melissa Amaral, um Fusquinha inspirado na Penélope Charmosa.

Continuando, fomos conhecer um esportivo da década de 80. Estamos falando do Miura, modelo fora de série lançado há exatos 40 anos e que é xodó do engenheiro mecânico Vagner Luiz Letizio. Literalmente o rolê foi de parar o trânsito de Rio Claro.

Em seguida, a produção escolheu contar a história da funcionária pública, recém-aposentada, Valéria Mangiapane de Campo Silva, dona de um Fusquinha encantador vermelho. Ela é leitora do JC há muitos anos e mandou sua história pelo Whatsapp da redação do Showcar.

O JC pegou a estrada e foi até a cidade de Ipeúna com o mais novo e não menos experiente em carros dessa série: o engenheiro mecânico Bruno Scotton de Carvalho. Ele nos apresentou o barracão onde viveu grandes histórias com seu avô. Hoje, ele é dono de um Voyage 86.

Também aclamado pelo público do JC, em segundo lugar dos mais vistos até agora está a Kombi de seu Golim, modelo 1974. A reportagem chegou a 171 mil visualizações, quase 700 compartilhamentos e 4.300 curtidas. Hoje, a Kombi está caracterizada como de luxo, em função das melhorias implementadas. Mas antes servia para transporte de água mineral.

Em seguida, o preferido do público e recorde de visualizações em nossa página: o encantador empresário Galo e seu Chevrolet 27 que chegou a incrível marca de 300 mil visualizações, 3.600 compartilhamentos e 14 mil curtidas. A joia rara é um bisavô com larga vivência de 95 anos de idade. E, se falasse, com certeza teria boas histórias para contar.

Dias atrás encontramos o técnico em mecatrônica Giorgio Gatti, que é o dono do ‘Fusca Viajeiro’, que já diz tudo. Ele juntou duas paixões: o Fusca e as viagens. O veículo Azul Caiçara, ano 1974 e motor 1300, possui bagageiros no teto e na tampa traseira, além de quatro malas charmosas – o que chama ainda mais atenção por onde passa.

Depois, aprofundamos na história de Wellington Frugoli Possidonio e seu Puma GTE ‘Tubarão’ difícil de fisgar. Morador de Cordeirópolis quase perdeu negociação do carro por duas vezes, mas conta que manteve o foco para adquirir um dos mais cultuados modelos esportivos dos anos 1970.

E, por fim, na semana passada, foi a vez de apresentar para vocês o “Jay Leno” de Rio Claro. Assim como o lendário apresentador norte-americano, um químico da cidade tem três coleções incríveis de veículos antigos. Contamos até agora a coleção de mais de 40 carros. E, nas próximas semanas, outras duas reportagens falarão sobre a coleção do rio-clarense de coração de bicicletas e motonetas – todas de época.

Próximos episódios e como participar

Tanto sucesso, acredite o leitor, só aumenta nossa responsabilidade de preparar e trazer mais histórias, com ainda mais capricho e autenticidade.

Para orgulho de toda a equipe do JC, contamos hoje com uma bela lista de personagens agendados, ou que aguardam o agendamento para nos receber e mostrar suas preciosidades.

Se você tem uma ou mais, ou conhece quem tem e gostaria de compartilhar com nossos leitores, entre em contato pelo (19) 99796-3563 pode demorar um pouquinho, mas o JC vai mostrar!

Fica desde já o convite para que todos acompanhem, se divirtam e também aprendam com a cultura do automobilismo, do colecionismo e com a magia dessas verdadeiras viagens no tempo.