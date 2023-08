Grupo ADN está com vagas abertas para corretores de imóveis nas diversas cidades em que a empresa atua

Grupo ADN homenageia corretores imobiliários e convida interessados a fazerem parte dessa carreira desafiadora e lucrativa.

O dia 27 de agosto é uma data especial para o mercado imobiliário, pois é quando se comemora o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, profissão que cresce a cada dia e que além de ser desafiadora também permite lucros que giram em torno de R$ 15 mil por mês.

Atualmente, o estado de São Paulo conta com 255 mil profissionais e segundo informações do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRESCI-SP), mais de 19 mil novos corretores ingressaram no mercado imobiliário paulista entre janeiro e outubro de 2022.

Esse crescimento na quantidade de corretores tem relação com o mercado que segue aquecido. Só no segundo trimestre de 2023, o mercado imobiliário residencial registrou resultados positivos em procura e vendas, segundo aponta o Indicador de Confiança do setor Imobiliário Residencial, realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Deloitte.

O relatório mostra a retomada do segmento de médio e alto padrão (MAP), já esperada pelo setor, assim como as expectativas quanto aos próximos meses também são otimistas, principalmente em relação ao Minha Casa Minha Vida (MCMV).

CORRETORES DE IMÓVEIS: PERFIS DIVERSIFICADOS

O perfil do profissional que atua como corretor de imóveis tem se diversificado cada vez mais, e embora não seja necessário ter experiência na área e nem formação superior, muitos buscam se qualificar.

Conhecimento do mercado e dedicação são quesitos fundamentais para quem busca sucesso na carreira, além de ter boas habilidades de comunicação e de negociação, pois negociar preços e termos de contrato é crucial na profissão do corretor de imóveis.

O bom momento do setor imobiliário tem atraído até mesmo pessoas com formação superior em áreas como administração, arquitetura, engenharia, publicidade, direito, entre outras, e esses profissionais migram de carreira, pois enxergam as vantagens, possibilidades de crescer e de obter bons lucros em curto tempo.

As mulheres já são a maioria entre os profissionais que trabalham como corretores de imóveis no país, segundo levantamento do DataZap+. (Imagem: corretoras no plantão ADN em Franca)

PRESENÇA FEMININA NA CORRETAGEM

Segundo levantamento do DataZap+, as mulheres já são a maioria entre os profissionais que trabalham como corretores de imóveis no país. Esse avanço mostra que muitas mulheres têm optado por trabalhar na área pela flexibilidade de horário e salários atrativos.

A pesquisa apontou ainda que a média de idade é 49 anos, a maioria declarou ser branca, casada, ter filho e ensino superior completo. Neste caso, o estudo diz que 96% dessas mulheres migraram de carreira, ou seja, elas não atuavam no mercado imobiliário no início da vida profissional. Antes da transição, muitas eram advogadas, vendedoras, secretárias, administradoras, bancárias, comerciantes, professoras, esteticistas entre outras profissões.

Estudo diz que 96% das mulheres aproveitam a oportunidade da corretagem e migram de carreira. (Imagem: corretoras no plantão ADN em Sorocaba)

No Grupo ADN, são mais de 50 corretores entre homens e mulheres, que atuam nas áreas de vendas, gerência e coordenação, além do Diretor Comercial, Caio Maroni, que tem orgulho em ser corretor de imóveis e de inspirar outros profissionais da área.

“Eu comecei a empreender desde muito novo, tive vários projetos em outras áreas que não deram certo, cheguei até a pensar em desistir. Então decidi entrar no mercado imobiliário e minha vida mudou. Descobri minha vocação para as vendas e como encantar clientes que sonham em conquistar o imóvel próprio” Destaca Maroni

Caio Maroni viu sua vida mudar quando conheceu o mercado imobiliário, descobriu sua vocação para as vendas e entendeu o processo de compra do cliente.

TRAJETÓRIA: DO FRACASSO AO SUCESSO

Natural de Santos-SP, Caio Maroni iniciou sua carreira profissional em 2010, como estagiário técnico de automação, sendo promovido após dois anos para assumir a coordenação da produção e o desenvolvimento de novos produtos da empresa.

Pouco tempo depois, Maroni decidiu empreender e abriu uma casa noturna e clube de poker no interior paulista, e em 2017, conheceu o mercado imobiliário. “Empreendi por diversas vezes e quebrei na maioria delas. Porém, isso não foi motivo para desistir. Em 2017, conheci o mercado imobiliário e me tornei corretor de imóveis. Profissão que amo, admiro e respeito”, explica.

Após a atuação como corretor em que foi destaque pelos recordes de vendas, a veia empreendedora de Maroni falou mais alto e ele montou uma imobiliária em sociedade com um amigo que também era um dos destaques na corretagem. Desta forma, ele ampliou sua visão de negócios adquirindo as competências necessárias e importantes para a sua melhor atuação nas vendas. “Entendi como era o processo de compra do cliente, desde a escolha do imóvel, suas preferências e restrições, e então conseguia traçar o melhor caminho, propondo as melhores opções para chegar no fechamento perfeito para o cliente e para a imobiliária”.

Com mais experiência, Caio Maroni foi convidado pelos também empreendedores Pedro Donadon e Silvio Andrino, fundadores da ADN Construtora, para conduzir a área comercial da empresa. “Isso aconteceu em 2020, quando eles me procuraram, pois éramos a imobiliária que mais vendia na região. Então, ocorreu uma nova virada de chave, montando e assumindo toda a equipe e operação comercial da construtora. Pegamos empreendimentos que vendiam 5 unidades e logo no primeiro mês comercializamos 30 apartamentos”, comenta.

O talento profissional, habilidade com os negócios e pessoas levaram Caio Maroni a assumir a Diretoria Comercial do Grupo ADN. “Me senti honrado com o convite e tenho muito orgulho da minha trajetória, o quanto errei e aprendi. Os erros me fortaleceram e não me deixaram desistir. Nos últimos anos, tenho me dedicado à ADN Construtora e agora também ao Grupo ADN que tem o propósito de transformar o futuro das pessoas gerando oportunidades e melhor qualidade de vida, para os clientes e colaboradores”. Maroni diz que a corretagem e o mercado imobiliário mudaram a sua vida da água para o vinho e que, mesmo jovem, já conquistou um patamar que dificilmente teria em outras frentes.

Grupo ADN conta com mais de 50 corretores entre homens e mulheres, que atuam nas áreas de vendas, gerência e coordenação. Foto: corretores no plantão ADN em Araraquara

VAGAS ABERTAS PARA CORRETORES NO GRUPO ADN

O mercado imobiliário é democrático, pois acolhe indivíduos esforçados e curiosos que desejam crescer profissionalmente. A história do Caio Maroni é um ótimo exemplo de que área de corretagem é acessível a todos, independentemente do histórico acadêmico.

O Grupo ADN conta com oportunidades para quem deseja ingressar na carreira de corretagem de imóvel, uma área dinâmica e lucrativa, repleta de possibilidades para aqueles que se esforçam para aprender e conquistar seu espaço.

O Grupo ADN conta com oportunidades para quem deseja ingressar na carreira de corretagem de imóvel, uma área dinâmica e lucrativa, repleta de possibilidades para aqueles que se esforçam para aprender e conquistar seu espaço.