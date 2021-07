A Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 32 milhões nesta quarta-feira (07/07), pelo concurso 2.388. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.

O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50. Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 76,8 mil de rendimento no primeiro mês. Se o ganhador preferir investir em imóveis, o valor seria suficiente para comprar 40 casas ou apartamentos no valor de R$ 800 mil cada.

Timemania:

A Timemania pode pagar um prêmio de R$ 8,4 milhões para quem acertar os sete números da faixa principal. O sorteio do concurso 1.659 será realizado a partir das 20h desta terça-feira (06/07).

Para apostar, basta escolher dez números entre os 80 disponíveis e um time do coração ou pedir a surpresinha. Os apostadores concorrem a prêmios nas faixas de acertos de 7, 6, 5, 4, 3 números e do time do coração. O valor da aposta única é de R$ 3.