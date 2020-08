O remédio Tenecteplase, mais conhecido como “salva vidas”, que é utilizado na prevenção de infarto agudo do miocárdio, salvou a vida de um paciente na manhã de sexta-feira (28), na Unidade de Pronto Atendimento de Cordeirópolis (UPAM).

O morador de 54 anos chegou à unidade hospitalar pela manhã com fortes dores no peito e foi internado para receber atendimento. Constatado que o paciente estava tendo um infarto, os médicos utilizaram o medicamento trombolítico e ele rapidamente se recuperou. Em seguida, ele foi encaminhado para a Unimed de Limeira, onde está bem e segue em observação.

O sucesso da operação médica com o medicamento não é o primeiro em Cordeirópolis. Diversas pessoas já foram salvas com a utilização do Tenecteplase, que está disponível na UPAM desde 2017. A ação da substância no organismo é imediata, pois atua sobre o trombo que obstrui a artéria do coração e provoca o Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

O medicamento é utilizado em dose única, que tem um custo de cerca de R$ 6 mil cada ampola e é considerado um diferencial no atendimento pré-hospitalar. Além disso, ele promove qualidade de vida e evita cirurgias cardíacas que tem um custo muito mais alto do que o valor da dose.