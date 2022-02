Quando a Melissa Amaral, de 37 anos, tira o carro da garagem, não tem quem não olhe. Dona de um Fusca 1975, chamado de Penélope – inspirado na famosa personagem de desenho animado da série de Hanna Barbera, a personal trainner chama atenção pelas ruas de Cordeirópolis e região.

“Acaba sendo um carro bem diferente do que as pessoas estão acostumadas, por conta da personalização. Isso gera curiosidade e muitos querem tirar foto para guardar esse registro para sempre”, afirmou ela ao JC.

Melissa ganhou o modelo mais icônico da Volkswagen de presente do esposo, Diogo Zaneti, de 39 anos, no Dia Internacional da Mulher, no ano de 2020. O carro é pintado de rosa e amarelo e tem as rodas e o estribo na cor roxa. Um glamour que exige, é claro, uma boca com batom vermelho e cílios postiços de borracha. O motor do possante é de 1500 cilindradas.

“Fiquei surpresa com esse presente. Foi no meio de um evento de carros antigos que ele mesmo organizou. Fui chamada ao palco e confesso que não entendi o que estava acontecendo. Não dava para ver nada, pois o fusquinha estava coberto com uma lona. Ao tocar uma música que é o tema do nosso amor, pronto: não deu para segurar as lágrimas. Ele [o carro] estava lá. Foi amor à primeira vista”, relembrou ela.

A repaginada no ‘besouro’ foi projetada pelo próprio marido e um amigo dele. Desde a cor, até os acessórios. Ao todo, segundo Zaneti, o projeto inteiro custou R$ 600, e levou apenas uma semana para ficar pronto.

“Foi tudo muito rápido. Tive a ideia e já mandei para a oficina. 15 dias depois, veio a pandemia e tudo ficou fechado e não conseguimos finalizar a parte interna do besouro. Mas queremos o cor-de-rosa na parte de dentro também e todas as características do carro da Penélope do desenho”, disse ele.

Nesse tempo, a personal trainer garante que o carro nunca apresentou problemas, mas isso porque a manutenção é feita diariamente. “Faz parte da família. É o filho que não temos. Então, o cuidado é redobrado. Revisão sempre que possível e banho também”, comentou.

Garagem cheia de histórias e memórias

Quem passa pela movimentada entrada de Cordeirópolis nem faz ideia de que uma garagem silenciosa esconde grandes raridades. Todas em perfeitas condições de uso e documentação rigorosamente em dia, Zaneti mantém ali outras dez relíquias, sendo elas: uma Saveiro 94, um Tempra, duas Brasílias, sendo uma delas conversível, cinco Fuscas e uma Garelli t50 1977 (mobilete), além de objetos como cigarros, bebidas, cartão telefônico, chaveiro, entre outros.

“Me contam que no dia em que meu pai estava levando minha mãe na maternidade em Rio Claro para eu nascer, no meio do caminho, o fusca quebrou. Mas nem isso fez com que eu perdesse a paixão pelo besouro. Muito pelo contrário. Sempre gostei desse tipo de carro”, finalizou.