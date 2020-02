Mais 94 aprovados em concurso estão sendo chamados para reforçar área da saúde

Os primeiros dos 94 convocados pela prefeitura para integrar o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro começaram a se apresentar nesta semana. Eles passaram por entrevista e outras providências administrativas estão sendo tomadas para que em breve assumam os cargos no serviço público municipal. Nesta sexta-feira (7) parte dos 54 selecionados no concurso público realizado pelo município para cargos técnicos, administrativos e da área de transportes estiveram na sede da Fundação Municipal de Saúde. Os demais aprovados dessas áreas foram convocados para comparecer na segunda (10) e terça-feira. Além deles, mais 33 médicos foram selecionados para reforçar o atendimento na rede pública, e outros sete já estão trabalhando na rede pública de saúde.

“Nossos esforços pela saúde, que incluem a entrega de seis unidades, reformas, aquisição de equipamentos e novos convênios, também contemplam a ampliação do quadro de servidores, sempre visando o acolhimento e o melhor atendimento possível à população”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. “A contratação via concurso público de funcionários para a saúde só está sendo possível porque desde 2017 estamos tomando providências para arrumar as finanças do município e por iniciativas como dar fim aos supersalários, que dificultavam vários investimentos no setor”, acrescenta, lembrando que o município vem investindo na saúde acima do exigido por lei.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro, a contratação de novos servidores é uma ação fundamental. “É uma das iniciativas que estamos tomando para garantir qualidade no atendimento, ao mesmo tempo em que planejamos ações em outras frentes devido às demandas e complexidades do setor de saúde existentes na maior parte das cidades do país”, comenta.

Os 53 servidores convocados nas áreas técnica, administrativa e de transportes incluem técnicos de enfermagem, agente de controle de vetores, agentes administrativos, assistente de gestão municipal, agentes de serviços gerais, atendente de telecomunicações, farmacêuticos, técnico em radiologia, técnico de segurança do trabalho, agentes de combate a endemias, fonoaudiólogos, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e motoristas.

A prefeitura também está convocando 36 médicos de várias especialidades. São médicos ambulatoriais da área de ginecologia e obstetrícia, médicos pediatras plantonistas, psiquiatra plantonista, cirurgião vascular, dermatologista, urologista, pediatra ambulatorial, oftalmologistas, ortopedista, otorrinolaringologista ambulatorial e plantonistas clínicos.