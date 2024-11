João Pedro Weiman Panchera (16) foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin (LNH) mediastinal

Diarista terá que parar de trabalhar para acompanhá-lo no hospital

Uma mãe criou uma vaquinha on-line para conseguir pagar as contas e custear as despesas de casa já que terá que parar de trabalhar como diarista para acompanhar o filho no hospital.

João Pedro Weiman Panchera tem 16 anos e precisou parar com os estudos na Escola Chanceler. No dia 2 de junho deste ano começou a sentir dor lateral no peito e falta de ar. Após exames foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin (LNH) mediastinal – um tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático e se desenvolve no mediastino, o espaço entre os pulmões. No dia 27 de junho começou o tratamento com quimioterapia no Boldrini, em Campinas.

Em outubro a notícia esperada da cura veio, mas a esperança de retomar a rotina não durou muito. Nesta semana, ao fazer exames, o tumor voltou e daqui uns dias ele vai precisa voltar ao hospital para retomar o tratamento.

“Eu trabalho como diarista e não poderei ir ao serviço mais, pois terei que acompanhá-lo no tratamento no hospital. Minha prioridade é meu filho, mas as contas e as despesas não esperam. Moramos só eu e ele e não dá para saber quanto tempo vamos ficar no Boldrini por isso criei essa campanha para conseguir uma renda. Quem puder nos ajudar com qualquer valor, qualquer quantia será muito bem-vindo”, disse a mãe Regiane Weiman.

Como ajudar: a chave PIX é o telefone (19) 99885-8594. Também existe a opção da vaquinha através do link vakinha.com.br/5222954.