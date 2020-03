Falta menos de um mês para a nona edição do Lollapalooza Brasil e chegou a hora de conhecer os horários das atrações do festival! O LollaBR 2020 acontece nos dias 3, 4 e 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Serão mais de 10 horas de festival por dia, com mais de 50 horas de atividades ininterruptas.

Esta nova edição do megafestival tem como headliners Guns N’ Roses e Lana Del Rey, na sexta-feira (03/04), Travis Scott e Martin Garrix, no sábado (04/04) e The Strokes e Gwen Stefani no domingo (05/04).

E é preciso lembrar que o LollaBR 2020 é especial. Mais da metade das atrações internacionais vão se apresentar pela primeira vez no país como Travis Scott, Rita Ora, Kacey Musgraves, Rex Orange County, LP, Illenium, entre outros.

CONFIRA OS HORÁRIOS POR DIA DA EDIÇÃO DO LOLLAPALOOZA BRASIL 2020:

Ingressos

O Lolla Day (válido para 1 dia de festival) custa a partir de R$ 360 (05/04 – valor para clientes Bradesco com 10% de desconto) e R$ 405 (03/04 e 04/04 – valor para clientes Bradesco com 10% de desconto).

Já para quem quiser curtir o festival inteiro, o 4° lote do Lolla Pass (válido para os três dias), custa a partir de R$ 945 (valor para clientes Bradesco com 10% de desconto).

Já Lolla Day e Lolla Pass continuam à venda pelo site www.lollapaloozabr.com e na bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – UnimedHall, em São Paulo) e no ponto de venda exclusivo: Armazém Entretenimento (Top Center Shopping – Av Paulista, 854 – com taxa de conveniência).

Clientes dos Cartões Bradesco, Bradescard e next contam com 10% de desconto. O desconto também é válido para pagamento no Cartão de Débito Bradesco e next (exceto internet). E ainda podem parcelar seu Lolla Pass ou Lolla Lounge Pass em até 5 vezes sem juros. O Lolla Day e o Lolla Lounge Day, podem ser parcelados em até 3 vezes sem juros (exceto cartão de débito e cartão Din). Qualquer tipo de compra é limitada a quatro ingressos por CPF e não é válido para cartões corporativos.

Clientes dos demais cartões podem parcelar o Lolla Pass e o Lolla Lounge Pass em até 3 vezes sem juros. Já para o Lolla Day e Lolla Lounge Day, não há parcelamento.

Lolla Cashless by Bradesco – a entrega das pulseiras começou, no último dia 5 de março, em dois pontos da cidade: no Shopping Cidade São Paulo e no UnimedHall.

Quem fez a compra pela internet irá receber a pulseira em casa. Já os fãs que optaram pela compra na bilheteria do UnimedHall receberam um voucher para retirar a pulseira Lolla Cashless by Bradesco em um dos pontos de troca autorizados. Nesse último caso, não existe a opção de receber a pulseira via correio.

A pulseira Lolla Cashless by Bradesco conta com tecnologia RFID, que substitui o ingresso físico e a utilização de dinheiro dentro do festival. Além da entrada imediata ao evento, evita filas e garante agilidade na compra de bebidas, comidas (Chef’Stage, bares etc.), Lolla Store e qualquer outro serviço disponível dentro do Autódromo de Interlagos.