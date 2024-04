Foto: Divulgação

Mariana Carvalho é natural de Campinas, mas morou em Rio Claro por um longo período, onde tem família e amigos; jovem lança seu terceiro livro, este último “Mulheres em Tecnologia”

Mariana Carvalho é nascida em Campinas, mas morou em Rio Claro até seus 17 anos, de onde saiu para alçar novos voos em sua carreira. Deixou na Cidade Azul a família e os amigos e resolveu aventurar-se através do conhecimento.

Formada em Comunicação Social e Marketing na ESPM, recebeu uma bolsa full-ride para fazer um mestrado em Ciência da Computação nos Estados Unidos.

“Deixei minha carreira de Marketing no Brasil para embarcar nesse sonho. Durante o mestrado, recebi diversas bolsas de estudos para participar de conferências internacionais em computação. De 2017 a 2023, trabalhei na área de tecnologia em grandes empresas como FedEx e Dell, e hoje sou escritora e mentora de carreira para mulheres e jovens entrando em tecnologia, e trabalho com clientes nos EUA, na Europa e no Brasil”, relata a jovem, que recentemente lançou seu terceiro livro ao lado da co-autora Beatriz Oliveira. E o tema: “Mulheres em Tecnologia – Como a diversidade e inclusão vão mudar o jogo nas empresas e na sociedade”.

Mariana Carvalho ao lado de Beatriz Oliveira; ao lado livros publicados pela dupla

Em conversa com o JC, Carvalho contou um pouco sobre sua trajetória, trabalho desenvolvido e sobre a forma como acredita na mudança através da informação e inclusão.

“Eu e minha co-autora, a Beatriz Oliveira, já havíamos escrito outros dois livros em português, um sobre Infraestrutura de TI e outro sobre Computação em Nuvem, que estão disponíveis gratuitamente no Internet Archive, e acreditamos no empoderamento através da democratização do conhecimento, especialmente em materiais escritos em português, uma vez que a maioria da população brasileira não fala inglês. O acesso e democratização do conhecimento sempre foram a força-motriz por trás dos nossos livros”, fala.

DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO

A ideia do livro novo livro surgiu em 2022, ao lado de sua parceira, Beatriz Oliveira e a escritora conta como as ideias foram se formando.

“Conversando sobre o nosso trabalho em relação em Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), a Bia envolvida nas empresas em que trabalha e sendo uma das co-fundadoras da SysAdminas (uma comunidade para mulheres em infraestrutura de TI), e eu com o meu envolvimento em DE&I no Brasil e em Massachusetts, além de co-fundadora da Brazilians in Tech (uma comunidade para mulheres diversas em tecnologia no Brasil), vimos a necessidade de falar sobre esse assunto que nos atravessa. O assunto principal do livro gira em torno de ações práticas em como mudar o jogo nas empresas e na sociedade. Somos duas mulheres, cis, de classe média, e entendemos o nosso lugar de privilégio no contexto em que estamos inseridas e, por isso, entrevistamos mulheres de diferentes interseccionalidades, para enriquecer o livro, trazendo perspectivas e experiências de suas vidas acadêmicas e profissionais. Entrevistar essas mulheres foi fundamental para tornar o livro mais rico e chamar as esferas governamental, empresarial, das comunidades e dos indivíduos para a tomada de ação. Só vamos conseguir mudar o jogo se todos estivermos engajados. E esse é o ponto principal do livro: uma chamada para a ação”, finaliza.

Devido ao trabalho em Diversidade, Equidade e Inclusão, Mariana recebeu diversos prêmios, entre eles o Latino 30 Under 30 pela revista El Mundo Boston em 2022; o prêmio de Mentor of the Year pela Women Tech Network em 2023; e o Young Hispanic Corporate Achiever, pela pela Associação Hispânica para Responsabilidade Corporativa. A jovem já mora há oito anos nos Estados Unidos e seis deles em Boston, no estado de Massachusetts.