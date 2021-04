RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) – Mensagens obtidas pela polícia descrevem agressões reiteradas que o menino Henry Borel, 4, já sofria pelo padrasto, o vereador afastado Dr. Jairinho, cerca de um mês antes de sua morte. Também indicam que a mãe, a professora Monique Medeiros, sabia dos espancamentos e não avisou à polícia.



A conversa foi encontrada em “prints” no celular de Monique do dia 12 de fevereiro. O casal foi preso temporariamente na manhã desta quinta-feira (8) e é investigado por homicídio doloso duplamente qualificado -por emprego de tortura e pela impossibilidade de defesa da vítima.



No diálogo, que se estende das 16h30 às 18h03, a babá Thayná Ferreira, 25, narra os acontecimentos em tempo real à mãe de Henry. Ela avisa que Jairinho se trancou no quarto com o garoto, ligou a TV e não respondeu quando bateu na porta.

Depois, diz ter ouvido do menino que o padrasto o pegou pelo braço, lhe deu uma banda (rasteira) e o chutou. Ela também fala que o garoto estava mancando e que, na hora do banho, não deixou que ela lavasse sua cabeça porque estava com dor. “É sempre no seu quarto” e “toda vez faz isso [dá rasteiras e chutes]”, escreve.



Thayná também conta que Henry dizia ser ameaçado pelo vereador: “[Jairinho] fala que não pode contar, que ele perturba a mãe dele, que tem que obedecer ele”. No fim, sugere que Monique chegue de surpresa algum dia para flagrar o namorado, e a mãe responde que quer instalar uma microcâmera.



“Fica muito claro que toda aquela versão que nos foi apresentada, de uma família harmoniosa, nada mais era do que uma farsa”, afirmou o delegado responsável, Henrique Damasceno, em entrevista coletiva nesta quinta. “Ficou constatado que a rotina dentro daquele apartamento era uma rotina de violência”.



As mensagens são uma das justificativas da polícia para a prisão temporária do casal antes do término das investigações: “Nós temos uma testemunha que tinha vínculo com eles dois, que visivelmente contou uma visão falsa à polícia. Esse é um dos indícios que demonstra claramente que havia interferência deles na investigação”.



Os agentes agora apreenderam o celular de Thayná, no qual farão novas perícias. A funcionária havia dito em depoimento no fim de março que começou a trabalhar para o casal em janeiro, por indicação de sua mãe, que é babá do sobrinho de Jairinho, e que nunca vira nada de anormal na família. Ela pode ser indiciada por falso testemunho futuramente.



Na porta da delegacia, o advogado do casal, André França Barreto, declarou na quinta que não teve acesso às mensagens e que lhe causou estranheza uma entrevista coletiva num caso que está sob sigilo. Também disse que os dois estão sofrendo uma injustiça e que reafirmam sua versão de que encontraram Henry caído no quarto naquela madrugada.

Confira a conversa na íntegra:

16:30 THAYNÁ: Aí logo depois Jairinho chamou ele para ver que comprou algo|

16:30 MONIQUE: Chama

16:30 MONIQUE: Aí meu Deus

16:30 THAYNÁ: Aí ele foi para o quarto

16:30 MONIQUE: Estou apavorada

16:30 THAYNÁ: De início gritou tia

16:30 THAYNÁ: Depois tá quieto

16:30 THAYNÁ: Aí eu respondi oi

16:30 THAYNÁ: Aí ele nada

16:30 MONIQUE: Vai lá mesmo assim

16:30 THAYNÁ: Tá

16:31 MONIQUE: Fala assim: sua mãe me ligou falando para vc ir na brinquedoteca brincar com criança

16:31 MONIQUE: E fica lá um tempo

16:31 MONIQUE: Jairinho não falou que ia para caaa

16:31 MONIQUE: casa

16:31 THAYNÁ: Então eu chamo e nenhum dos dois falam nada

16:31 MONIQUE: Bate na porta

16:32 THAYNÁ: Não respondem

16:32 MONIQUE: Thaina

16:32 THAYNÁ: Eu só escuto voz de desenho

16:32 THAYNÁ: Acho melhor você vir

16:32 MONIQUE: Entra no quarto mesmo assim

16:32 THAYNÁ: E daí se tiver acontecendo algo você vê

16:32 THAYNÁ: Fico com medo do Jairinho não gostar da invasão

16:32 THAYNA: Pera vou tentar abrir a porta

16:32 MONIQUE: Ele não tem que gostar de nada

16:32 THAYNÁ: Abriu a porta do quarto

16:32 MONIQUE: E aí?

16:32 MONIQUE: Aí meu pai amado

16: 35 THAYNÁ envia uma fotografia com Henry de costas, aparentemente em seu colo.

16:35 MONIQUE: Deu ruim?

16:35 MONIQUE: Sabia

16:35 MONIQUE: Pergunta tudo

16:35 MONIQUE: Pergunta o que o tio falou

16:35 THAYNÁ: Então agora não quer ficar na sala sozinho

16:35 THAYNÁ: Só quer ficar na cozinha

16:36 THAYNÁ: Jairinho falou thayna deixa a mãe dele fazer as coisas

16:36 MONIQUE: Pergunta se ele quer vir pro shopping?

16:36 THAYNÁ: Não liga não

16:36 THAYNÁ: Falei não to falando com ela não

16:36 THAYNÁ: To falando com minha mãe

16:36 THAYNÁ: Ai ele ah tá

16:36 THAYNÁ envia uma foto sentada no sofá ao lado de Henry.

16:36 THAYNÁ: To sentada com ele na sala

16:36 THAYNÁ: Vendo desenho

16:36 MONIQUE: Fala que vai na brinquedoteca

16:36 MONIQUE: Eu mando um uber

16:37 THAYNÁ: A rose ta fazendo as coisas

16:37 MONIQUE: Aí meu Deus

16:37 MONIQUE: Que merda

16:37 THAYNÁ: A rose ta fazendo as coisas

16:37 MONIQUE: Ver se ele quer sair de casa

16:37 THAYNÁ: Tô falando com ele

16:37 MONIQUE: Ou ficar aí

16:37 THAYNÁ: Ele quer que eu fique sentada ao lado dele só

16:37 MONIQUE: Coitado do meu filho (emoji de mulher com a mão no rosto)

16:37 THAYNÁ: Jairinho tá arrumando a mala

16:37 MONIQUE: Se eu soubesse nem tinha saído

16:38 MONIQUE: Pergunta o que o tio falou

16:38 MONIQUE: Fala assim: tio Jairinho é tão legal, o que ele falou com vc?

16:38 THAYNÁ: Jairinho tá aqui perto (com relação ao trecho “Pergunta o que o tio falou”)

16:38 THAYNÁ: Depois pergunto

16:38 MONIQUE: Ok

16:38 THAYNÁ: Jairinho tá andando pela casa

16:38 THAYNÁ: Acho que prestando atenção no que eu tô fazendo

16:38 THAYNÁ: (emoji de rosto com monóculo)

16:38 MONIQUE: Ok…

16:38 MONIQUE: Daqui a pouco vc me fala

16:39 THAYNÁ: Aí disfarço

16:39 THAYNÁ: Abro outra conversa

16:39 MONIQUE: Ok

16:39 THAYNÁ: Tá bem

16:39 THAYNÁ: Tá comigo na sala

16:39 THAYNÁ: Qualquer coisa te falo

16:39 MONIQUE: Ok

16:46 MONIQUE: Da um banho nele

16:46 MONIQUE: Pra ver se ele relaxa

16:46 THAYNA: Ele não quer entrar ali no corredor

16:47 MONIQUE: Pqp

16:47 MONIQUE: Que merda do caralho

16:47 THAYNÁ envia uma foto com Henry sentado em seu colo no sofá.

16:47 MONIQUE: Coitado

16:47 THAYNÁ: Quer ficar assim no meu colo

16:47 MONIQUE: (emoji de mulher com a mão no rosto)

16:47 THAYNÁ: Tá reclamando que o joelho está doendo

16:47 THAYNÁ: (emoji de rosto com monóculo)

16:47 MONIQUE: O que será que aconteceu?

16:47 THAYNÁ: Rose até perguntou se ele tinha machucado o pé

16:47 MONIQUE: Ele não falou nada?

16:47 THAYNÁ: Não

16:47 MONIQUE: Da conversa?

16:47 THAYNÁ: Eu falei pra ele eu guardo segredo

16:47 THAYNÁ: Nada (com relação ao trecho “Da conversa?”)

16:47 THAYNÁ: Só fala que não aconteceu nada

16:48 MONIQUE: Pqp

16:48 MONIQUE: Mas não quer ir lá

16:48 MONIQUE: Então aconteceu

16:48 MONIQUE: Vou descobrir qdo chegar

16:48 MONIQUE: Pergunta se ele quer vir ao shopping?

16:49 THAYNÁ: Ele disse que não

16:49 THAYNÁ: Que só quer ficar comigo

16:49 THAYNÁ: Na sala

16:49 THAYNÁ: Já sei o que a gente pode fazer

16:50 MONIQUE: O que

16:50 THAYNÁ: Você um dia falar que vai demorar na rua

16:50 THAYNÁ: E ficar aqui em algum lugar escondida

16:50 THAYNÁ: Ou lá em baixo

16:50 THAYNÁ: E chegar do nada

16:50 MONIQUE: Ele foi pro nosso quarto ou o do Henry?

16:50 THAYNÁ: Para o seu quarto

16:51 MONIQUE: Eu vou colocar microcâmera

16:51 THAYNA: E sempre no seu quarto

16:51 MONIQUE: Me ajuda a achar um lugar

16:51 MONIQUE: Depois eu tiro

16:51 THAYNÁ: Meu padrinho instala câmeras

16:51 THAYNÁ: Tem até empresa de câmera

16:51 MONIQUE: Mas tem que ser imperceptível

16:51 THAYNÁ: Porque não tá normal

16:51 MONIQUE: Vdd

16:52 MONIQUE: Vai me avisando se ele falar alguma coisa

16:52 THAYNÁ: E eu tenho medo pq cuido dele com muito amor e tenho medo até dele cair comigo. Aí não sei o que Jairinho faz quando chega, depois ele tá machucado sei lá

16:52 THAYNÁ: Tá bem

16:52 MONIQUE: Tô aqui de olho no telefone

16:52 THAYNÁ: Tá bem

(Horário cortado): THAYNÁ envia uma foto com Henry no colo no sofá, acariciando o cabelo da criança.

17:02 MONIQUE: Alguma coisa estranha mesmo

17:02 MONIQUE: Jairinho me ligou

17:02 MONIQUE: Dizendo que chegou agora em casa

17:02 THAYNÁ: Po

17:02 THAYNÁ: Já chegou um tempão

17:03 MONIQUE: Estranho demais

17:03 THAYNÁ: Tá comigo comendo bolo

17:03 MONIQUE: Ele vai no barrashopping

17:03 THAYNÁ: Muito (com relação ao trecho ” Estranho demais”)

17:03 MONIQUE: Fala pro Henry que o tio vai sair pra trabalhar de novo

17:03 MONIQUE: Que eu já já chego

17:03 THAYNÁ: Tá

17:16 THAYNÁ: Saiu agora

17:16 THAYNÁ: Tá eu e Henry em casa só

17:19 MONIQUE: Veja se ele fala alguma coisa

17:22 THAYNÁ: Estou tirando dele

17:22 MONIQUE: Ok

17:22 THAYNÁ: Pera aí

17:25 THAYNÁ: Então me contou que deu uma banda e chutou ele que toda vez faz isso

17:25 THAYNÁ: Que fala que não pode contar

17:25 THAYNÁ: Que ele perturba a mãe dele

17:26 THAYNÁ: Que tem que obedecer ele

17:26 THAYNÁ: Se não vai pegar ele

17:28 THAYNÁ: Combinei com ele agora

17:29 THAYNÁ: Toda vez que Jairinho chegar e você não tiver eu vou chamar ele pra brinquedoteca e ele vai aceitar ir

17:29 THAYNÁ: Porque estou aqui pra proteger ele

17:29 THAYNÁ: Aí eu disse se você confia na tia me da um abração aí ele me deu

17:30 THAYNÁ envia uma foto das suas mãos entrelaçadas com as de Henry.

17:30 THAYNÁ: Tá assim comigo

17:33 MONIQUE: Como assim? (com relação ao trecho “Se não vai pegar ele”)

17:33 THAYNÁ: Ele não falou mais

17:49 THAYNÁ envia um vídeo em que Henry está de pé, de cuecas e chinelos, mexendo em um aparelho eletrônico

17:49 THAYNÁ: Tá mancando

17:50 THAYNÁ: Mas tô cuidando dele

17:50 THAYNÁ: Termina tudo em paz

17:50 THAYNÁ: Quando você chegar a gente se fala

17:50 THAYNÁ: Vou dar banho nele

17:50 THAYNÁ: Beijos

17:51 MONIQUE: A porta do quarto estava aberta ou fechada qdo Henry entrou no quarto?

17:57 THAYNÁ: Quando Henry entrou estava aberta

17:57 THAYNÁ: Depois ele fechou

17:57 THAYNÁ: E daí ficou até aquela hora com a porta fechada

17:58 THAYNÁ: Henry tá reclamando da cabeça

17:58 THAYNÁ: Pediu tia não lava não

17:58 THAYNÁ: Tá doendo

17:58 MONIQUE: Meu Deus

17:58 MONIQUE: Como assim?

17:58 MONIQUE: Pergunta tudo Thayná

17:58 MONIQUE: Será que ele bateu a cabeça?

18:03 THAYNÁ envia uma foto do joelho de Henry com um hematoma.

18:03 THAYNÁ: Ele disse que foi quando caiu que a cabeça ficou doendo