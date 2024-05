A prefeitura de Rio Claro está iniciando a colocação de asfalto na Rua Alfa, no Distrito Industrial. Outras duas vias importantes do bairro, as avenidas Potencial e Meridian, também estão sendo totalmente pavimentadas. A obra inclui infraestrutura de drenagem para água das chuvas, guias e sarjetas. “O Distrito Industrial é região para onde convergem e de onde saem centenas de trabalhadores diariamente e o asfaltamento dessas vias é um grande ganho no dia a dia dessas pessoas”, destaca o prefeito Gustavo.

O secretário municipal de Obras, Valdir de Oliveira, também ressalta a importância da obra. “É um grande trabalho, que está mudando para melhor aquela região do Distrito Industrial”, comenta. De acordo com a Secretaria de Obras, as três vias somam 23.900 m² de pavimentação asfáltica. O trabalho no Distrito Industrial é mais uma frente do programa Rio Claro em Ação, focado em serviços de zeladoria em várias áreas. Iniciativas similares estão em andamento em vias do Jardim Mirassol, Mateus Manieiro e Jardim Anhanguera. Já no Jardim Nova Veneza, a prefeitura está finalizando a implantação de asfalto em 100% das ruas e avenidas.

Essa iniciativa está sendo feita em uma parceria da prefeitura com o governo estadual por meio do programa Nossa Rua. Além das obras já iniciadas de pavimentação de 100% do Nova Veneza e de trechos do Distrito Industrial, Jardim Mirassol, Anhanguera, Araucária e Mateus Manieiro, o convênio inclui asfaltamento do bairro Maria Cristina e de vias de mais nove bairros.

Serão também pavimentados trechos de Ajapi, Jardim Novo, Jardim São Paulo, Novo Wenzel, Vila Santo Antônio, Vila Paulista, Vila da Paz e Jardim Inocoop. O investimento total é de R$ 20 milhões, sendo R$ 10 milhões da prefeitura e R$ 10 milhões do governo do estado.