Realizado pelo Emcena Brasil Produções, em parceria com a Tigre, multinacional brasileira com forte presença internacional, líder em soluções para construção civil e cuidado com a água, o Palco Móvel Festival Abaré de Teatro-Conexão Cultural Tigre chega a Rio Claro, nos dias 28 e 29 de outubro, das 16h às 21h, com entrada gratuita, na Lagoa Seca, no Cervezão.

O projeto, que transformou um contêiner adaptado em palco, conta com o talento de uma equipe de 30 artistas e técnicos, que garantirão ao público dois dias de lazer, imersão na cultura popular e valorização dos artistas nacionais, por meio de apresentações de teatro, sessões de cinema, atividades recreativas, espetáculos de circo e mamulengo, típico fantoche do Nordeste.

O Emcena Brasil – Conexão Cultural Tigre, é realizado pelo Emcena Brasil Produções, por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC-ICMS) – Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Emcena Brasil com patrocínio da Tigre e ICRH – braço social do Grupo Tigre, apoio da Prefeitura Municipal de Rio Claro através da Secretaria de Cultura.

“O braço social da Tigre, por meio do ICRH, apoia os projetos que têm afinidade com os valores da empresa, em especial que visam a melhoria na educação, a partir de atividades ligadas à cultura. Estamos muito felizes em contribuir com a divulgação da arte para várias regiões do país, muitas das quais não contam com teatros. O palco móvel leva alegria e cultura a muitas pessoas e fazer parte disso traduz o nosso desejo de fortalecer ainda mais os projetos que colocam a comunidade em primeiro lugar”, afirma Júlio Franco, executivo do ICRH.

Confira a programação

1º dia 28 de outubro (sábado)

16h – JERÔNIMO SHOW – Espetáculo Musical para crianças

17h- ATIVIDADES RECREATIVAS

18h – AS PELEJAS DE CHARLES & LATÃO – Espetáculo de Bonecos

19h – CINE CURTA BRASIL

20h – Om co tô,? Quem co sô? Pron co vô? – Performance Circense

2º dia 29 de outubro (domingo)

16h – AS PERIPÉCIAS DA PRINCESA ESPERTA QUE CRIAVA UM PIOLHO E NÃO QUERIA CASAR – Espetáculo Musical para Crianças

17h – ATIVIDADES RECREATIVAS

18h – A GALINHA GALINÁCEA MARGARINA FALA FINA – Contação de Histórias

19h – CONVIDADO LOCAL

20h – CASA GRANDE & SENZALA – MANIFESTO MUSICAL BRASILEIRO – Espetáculo Musical para adultos

Sobre o ICRH

O Instituto Carlos Roberto Hansen completa 20 anos em 30 de outubro de 2023. Braço social do Grupo Tigre, chega à maioridade com uma bagagem gigante de aprendizados, parcerias e ações realizadas. Tem por objetivo a formação do cidadão do futuro, focando o desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. Mais do que a realização do sonho do ex-presidente, é a continuidade de sua linha de pensamento e trabalho. O ICRH resume e reúne a postura de um grupo empresarial que coloca em primeiro lugar as pessoas e que sempre valorizou sua comunidade. Somar para o futuro do país, contribuindo com a educação, esporte e cultura de jovens e adolescentes, sem descuidar da Saúde e do Saneamento Básico, são diretrizes do ICRH. Em 20 anos, investiu R$ 75 milhões em 7,4 mil projetos, que beneficiaram 6,5 milhões de pessoas.

Sobre o Grupo Tigre

Com uma história de 80 anos, a Tigre é uma multinacional brasileira com forte presença internacional, líder em soluções para construção civil e cuidado com a água. A empresa oferece um amplo portfólio de produtos que atende os mercados predial, de infraestrutura, de irrigação e industrial. Presente em cerca de 30 países, conta com 5,5 mil funcionários, 10 plantas no Brasil e 14 no exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, Equador, Estados Unidos (3), Paraguai, Peru e Uruguai. Além de tubos e conexões, fazem parte do Grupo: Azzo Torneiras ABS, Tigre Ferramentas para Pintura, Tigre-ADS (tubulações de PEAD para saneamento e drenagem), Fabrimar, Tigre Metais (no segmento de metais sanitários) e TAE – Tigre Água e Efluentes (tratamento e reutilização da água).