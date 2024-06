Poeira vem sendo registrada no entorno do município

Na última sexta-feira, Aspacer afirmou que as minerações foram paradas por conta da qualidade do ar e conforme acordo com a Cetesb

Depois de um outono com chuvas abaixo da média, o início do inverno segue a mesma linha com o tempo seco e sem previsão de chuvas. Com isso a qualidade do ar tem tido níveis preocupantes em Rio Claro e região. Na última sexta-feira, por exemplo a Aspacer (Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento), preocupada com as questões ambientais, paralisou as minerações por conta da qualidade do ar conforme acordo que tem com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Na última semana, a reportagem do Jornal Cidade recebeu vídeos de caminhões de cana-de-açúcar circulando pelas vicinais gerando uma intensa nuvem de poeira. Segundo relatos de denunciantes, a passagem desses veículos é constante durante a colheita, que ocorre no período de abril a novembro.

Procurada, a Cetesb informou que: “Não estão previstas paralisações no transporte de cana, uma vez que não se trata de uma atividade local contínua, pois ocorre apenas no momento do corte, uma vez ao ano, em cada área colhida, diferentemente do transporte de argila que é contínuo, localizado e intenso. Cabe esclarecer que apenas parte das atividades, relacionadas ao beneficiamento e transporte da argila, são gradativamente paralisadas e não há previsão para paralisação das atividades produtivas nas indústrias”.