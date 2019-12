JC Magazine: vida longa com qualidade é tema da nova edição

Maria Ângela Tavares de Lima, gerente do Grupo JC, fala sobre a nova edição da JC Magazine, que traz em sua matéria principal relatos de idosos que aproveitam seus dias com sabedoria e qualidade de vida. A 32ª edição da revista pode ser retirada no balcão do JC, na avenida 5 número 283, no Centro de Rio Claro, e também tem edição digital disponível.