A revista especial Grupo JC no Carnaval traz todos detalhes desta grande festa.

O samba chegou, folião! Historicamente, o Grupo JC de Comunicação leva para a Passarela do Samba do Carnaval de Rio Claro todas informações da festividade e suas agremiações. E para 2023 não poderia ser diferente. A revista especial Grupo JC no Carnaval traz todos detalhes desta grande festa. São 52 duas páginas e a capa é estrelada pela grande rainha do Carnaval, Noele Cristine Alves Georgetti. Sua Corte Momesca, com o Rei Momo Renan Almeida, também é destaque, assim como as princesas.

O secretário de Turismo, Guilherme Pizzirani, é um dos entrevistados da revista detalhando sua expectativa para a festa. O especial também traz todas as informações e raio-X de cada bloco-escola, como Embaixadores do Samba e Gaviões da Fiel, assim como das escolas de samba UVA, Samuca, Grasifs e A Casamba, com suas histórias, sambas-enredo e ficha técnica dos desfiles. Que o Carnaval 2023 seja de alegria, confraternização e valorização desse elemento fundamental da nossa cultura. A distribuição da revista especial acontece neste sábado (18) e domingo (19), gratuitamente, no espaço multiúso da Avenida Brasil, onde ocorrerão os desfiles. Viva o Carnaval de Rio Claro!